Samanyolu Haber /Gündem / '10 kişilik koğuşta 24 kişiyiz, engelli tuvaleti yok 4-5 günde bir lavaboya gidiyorum' /01 Kasım 2017 12:02

'10 kişilik koğuşta 24 kişiyiz, engelli tuvaleti yok 4-5 günde bir lavaboya gidiyorum'

10 Temmuz’da tutuklanarak cezaevine konulan yüzde 90 engelli gazeteci Cüneyt Arat’tan mektup var.

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İlk girdiği Mersin E tipi Kapalı Cezaevi’nden Tarsus Cezaevi’ne nakledildiğini aktaran Arat, “Yüzde 90 engelli olmama rağmen iki elime kelepçe taktılar, tek başıma oturmaktaydım. Kaçacak göçecek bir insan olmadığım halde beni mağdur eden Jandarma Komutanı hakkında suç duyurusunda bulundum.” dedi.

Tarsus cezaevinde 10 kişilik koğuşta 24 kişi kaldıklarını söyleyen Arat, “Koğuşun tuvaleti engelsiz bir hale getirilmediği için 4-5 günde bir lavaboya gidebiliyorum. Bana kabartma yazılı kitaplar, konuşan saatler verilmediği için koğuşta zaman geçirmekte zorlanıyorum. Bütün sevenlerimden mektup bekliyorum. Sizleri ne kadar sevdiğimi unutmayıp, dua edin.” dedi.

Görme engelli gazeteci Cüneyt Arat’a verilen 8 yıl, 10 ay 15 gün hapis cezası istinaf mahkemesince onanması üzerine 10 Temmuz’da cezaevine konulmuştu. Tutuklama kararı, Twitter hesabını teslim ettiği bir arkadaşı tarafından duyuruldu. Arat, TEM şubede kendisine ağır küfür ve hakaretler edildiğini söyledi. “TEM şubede 2 polis bana sen 249 kişinin ölümünden sorumlusun. Katilsin” diye bağırdılar.” demişti
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