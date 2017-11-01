Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 9.8'e çıktı

Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya, sıkı duruşun süreceğini belirtti.







Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, yılın son enflasyon raporunun detaylarını açıklamak üzere ekonomistler ve basın mensuplarının önüne çıktı.







Merkez Bankası yılsonu enflasyon tahminini yüzde 8.7'den yüzde 9.8'e yükseltti.





Yılın sonu enflasyon raporunu açıklayan Çetinkya, enflasyonun 2017 sonunda yüzde 9,3 ile yüzde 10,3 aralığında (orta noktası yüzde 9,8) gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini açıkladı. Çetinkaya, enflasyonun 2018 sonunda yüzde 5,5 ile yüzde 8,5 aralığında (orta noktası yüzde 7) gerçekleşeceğini öngördüklerini kaydetti.





İstanbul'da gerçekleştirilen toplantıda Çetinkaya'nın konuşmasından öne çıkan satır başları şunlar oldu:





- Küresel ekonomide bir önceki rapor dönemine kıyasla sınırlı da olsa bir toparlanma söz konusu.





- Üçüncü çeyrekte gelişmiş ülke faiz oranlarında sınırlı yükseliş kaydedildi.





- Gelişmekte olan ülke borçlanma senedi ve hisse senedi piyasalarında güçlü portföy girişleri devam etti.





- Türkiye'ye yönelik portföy akımları ivme kaydetmekle birlikte geçmiş yıllar ortalamasının üstünde seyretti.





- Döviz kuru oynaklığı/risk primi göstergeleri, temmuz sonuna göre diğer gelişmekte olan ülkelere kıyasla daha olumsuz seyir izledi.





- TL diğer gelişen ülke kurlarından olumsuz ayrıştı.





- Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve TL'deki değer kaybı, üçüncü çeyrekte maliyet yönlü baskıların yükselmesine neden oldu.





- İktisadi faaliyetteki güçlü seyirle talep koşullarının enflasyona düşüş yönünde verdiği desteğin ortadan kalktığı görülmekte.





- Net ihracatın büyümeye katkı vermeye devam etmesini bekliyoruz.





- Fiyatlama davranışına dair etkileri sınırlamak amacıyla para politikasındaki sıkı duruş korunmuştur.





- Enflasyon hedeflerine uyum sağlanana kadar sıkı duruş sürecek.





- Tüketici kredilerinde görülen canlanma ve tüketici güvenindeki iyileşme tüketici tarafından güçlenmeye işaret ediyor.





- Cari açık göstergelerinde bir miktar bozulma gösterse de, altın hariç cari denge istikrarlı seyrediyor.





- Cari açık göstergelerinde yılın son çeyreğinde bir miktar bozulma olabilir.





- 2017 ve 2018 yılı için ham petrol fiyatı ve ABD doları cinsinden ithalat varsayımlarını yukarı yönlü güncelledik.





- 2017 ortalama petrol fiyat varsayımımızı 53 dolar/varil olarak güncelledik. (önceki 50 dolar/varil)





- Gıda enflasyon varsayımımızı 2017 sonu için yüzde 10 olarak koruduk.





- Gıda enflasyon varsayımımızı 2018 sonu için yüzde 7 olarak koruduk.





- 2017 sonunda enflasyonun 70% olasılıkla %9,3-10,3 aralığında -orta noktası yüzde 9,8- gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. (önceki %7)





- 2018 Sonunda enflasyonun 70% olasılıkla %5,5-8,5 aralığında -orta noktası yüzde 7,0- gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz, (önceki %4)





- 2019 sonunda enflasyonun yüzde 6,0 olacağını öngörüyoruz.





- Orta vadede enflasyonun yüzde 5 seviyesinde istikrara kavuşmasını bekliyoruz.





SON PPK'DA KARARLILIKLA VURGUSU VARDI





Merkez Bankası'nın son PPK kararında ve Başkan Murat Çetinkaya'nın ABD'de gerçekleştirdiği son sunumda enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme ve "hedeflerle uyum sağlanana" kadar sıkı para politikası duruşunun "kararlılıkla" sürdürüleceği ifade edilmişti.





Karar metninde enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme ve hedeflerle uyum sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruşun kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.





Bununla birlikte enflasyon beklentilerinin, fiyatlama davranışlarının ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmelerin yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabileceği de belirtildi.





Merkez Bankası'nın metnindeki "sıkı duruşun kararlılıkla sürdürüleceği" ifadesi piyasalar tarafından şahin tonlu bir yorum olarak algılanmıştı.