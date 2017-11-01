New York Times'e göre Zarrab itirafçı oldu

Gazetede yer alan haberde, İran'a uygulanan yaptırımları ABD finans sistemini aldatıp yasa dışı yollarla delmekle suçlanan Reza Zarrab'ın avukatları, müvekkillerinin savunması için gerekli olan kritik belgeleri mahkemeye sunmadı.







Davanın bir diğer tutuklu sanığı Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın Pazartesi günü mahkemeye ilettiği belgelerde, "Reza Zarrab Eylül ayından bu yana dava konusundaki hiçbir gelişmeye dahil olmadı" dediği aktarılıyor.





New York Times, Zarrab ve avukatlarının iddianameye eklenen yeni iddialar konusunda ek savunmalarını iletmek için Pazartesi gece yarısına kadar süreleri olduğunu, ancak savunma tarafının mahkemeye herhangi bir belge sunmadığını söylüyor.







Ay sonunda başlayacak olan dava için jüri seçimi konusunda da Zarrab'ın avukat ekibi olası jüri üyelerine seçim sürecinde iletilecek soruları da sunmadığı New York Times haberinde yer alan detaylar arasında.





New York Times, Zarrab'ın avukat ekibine liderlik yapan Benjamin Barfman'a görüş talebinde bulunduklarını ancak bir yanıt alamadıklarını söylüyor.





"Zarrab savcılıkla işbirliğine gidebilir"





Gazeteye konuşan hukuk uzmanı ve şu anda Columbia Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan eski federal savcı Daniel C. Richman, "Bir avukat müvekkilinin savunmasını şekillendirmek için önüne gelen şansları bu şekilde es geçmez" dedi.





Reza Zarrab, Mart 2016'da Florida'ya gittiği sırada gözaltına alınıp tutuklanmış ve hem kara para aklamakla hem de ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları delmekle suçlanmıştı. Mart 2017'de ise Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla New York'ta tutuklanmıştı.





New York Times, "Eğer Zarrab, suçlamaları kabul ederse bu, ABD'nin yürüttüğü soruşturma kapsamında işbirliğine hazırlandığı anlamına gelebilir" diyor.





New York Güney Bölgesi Savcılığı, 9 Eylül'de iddianameye ek yaparak eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan dahil dört kişiye daha suçlamalar yöneltmişti. Tayyip Erdoğan da o gelişmenin ardından ABD Başkanı Donald Trump ile konuyu telefonda görüşmüştü.





Davada 9 sanık bulunuyor. Reza Zarrab ve Mehmet Hakan Atilla davanın tutuklu sanıkları konumunda.





BBC Türkçe

