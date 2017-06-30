İngiltere'de bir çocuk Einstein ve Hawking gibi dehaları geride bıraktı

. 11 yaşındaki Hint asıllı İngiliz vatandaşı Arnav Sharma, Mensa IQ testinde ulaşılabilecek en yüksek derece olan 162 skorunu elde etti.





İngiltere'de yaşayan 11 yaşındaki Arnav Sharma, dünyanın en prestijli IQ testlerinden biri olan Mensa'da 162 puan alarak, aynı testte 160 puan alan Almanya doğumlu teorik fizikçi Albert Einstein ve İngiliz fizikçi ve astronom Stephen Hawking gibi dünyanın en parlak beyinlerini geçmeyi başardı.













Geçen sene 12 yaşındaki Hint asıllı İngiltere vatandaşı Rajgauri Pawar adlı kız da testte 162 skorunu almıştı.