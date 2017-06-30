Samanyolu Haber /Gündem / CHP Milletvekili Adalet Yürüyüşü'nde kalp spazmı geçirdi /30 Haziran 2017 12:25

CHP Milletvekili Adalet Yürüyüşü'nde kalp spazmı geçirdi

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Adalet Yürüyüşü sırasında kalp spazmı geçirdi. Hastanede tedavi altına alınan Yıldız'ın durumunun iyi olduğu bildirildi.

SHABER3.COM

Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız kalp spazmı geçirdi. Adalet Yürüyüşü’nde rahatsızlanan CHP’li Yıldız’ın Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyata alındığı öğrenildi. Hastane yetkilileri, Hüseyin Yıldız’ın kalp spazmı geçirdiğini, kontrol amacıyla 24 saat gözetim altında tutulacağını bildirdi.
Adalet Yürüyüşü’nde bulunan CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş twitter’dan yaptığı açıklamada, Yıldız’ın aşırı sıcaktan dolayı fenalık geçirdiğini, kalp krizi olmadığını açıkladı.


<< Önceki Haber CHP Milletvekili Adalet Yürüyüşü'nde kalp spazmı geçirdi Sonraki Haber >>

15 çocuğun olduğu koğuş var

15 çocuğun olduğu koğuş var

Bahçeli'nin dava açtığı 'Şerefsiz' şiiri

Bahçeli'nin dava açtığı 'Şerefsiz' şiiri

Çocuklar bayram harçlıklarını Türkiye'deki mağdurlara gönderdi

Çocuklar bayram harçlıklarını Türkiye'deki mağdurlara gönderdi

Sübliminal mesaj iddiasına cevap

Sübliminal mesaj iddiasına cevap

Sokak ortasında iki kişiyi gasp ettiler...

Sokak ortasında iki kişiyi gasp ettiler...

Turistleri taşıyan bir tekne battı..

Turistleri taşıyan bir tekne battı..

Sürücü Kaykay yapan gençlerin arasına daldı

Sürücü Kaykay yapan gençlerin arasına daldı

9 yaşındaki kız çocuğuna parke taşıyla vurma anı kamerada

9 yaşındaki kız çocuğuna parke taşıyla vurma anı kamerada

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Survivor’a katılmış

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Survivor’a katılmış

Şehit Yüzbaşı'nın eşi, Hulusi Akar'ın elini havada bıraktı

Şehit Yüzbaşı'nın eşi, Hulusi Akar'ın elini havada bıraktı
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:59:00