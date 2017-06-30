Samanyolu Haber /Spor / Ölsem de Türklere satmam' demişti, Belhanda'nın geldiği gün öldü /30 Haziran 2017 11:54

Ölsem de Türklere satmam' demişti, Belhanda'nın geldiği gün öldü

Montpellier Başkanı Louis Nicollin, geçirdiği kalp krizi sonucu 74. yaş gününde hayatını kaybetti. Nicollin, Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Belhanda için "Ölsem Belhanda'yı Türkiye'ye göndermem" demişti.

SHABER3.COM



Montpellier'in başkanı Louis Nicollin, 74. yaş gününü kutladığı günde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Fransa Ligue 1 takımlarından Montpellier'in kulüp başkanı Louis Nicollin, geçirdiği kalp krizi sonucu 74 yaşında yaşamını yitirdi.



BELHANDA'YI FENERBAHÇE'YE SATMAMIŞTI

Younès Belhanda'nın 2013 sezonunda Montpellier'de oynadığı dönemde Fenerbahçe Faslı futbolcu transferinde büyük aşama kaydetmiş ancak Louis Nicollin engeline takılmıştı. Sarı-lacivertliler Belhanda ile anlaşma sağlandıktan sonra transferi KAP'a bile bildirmişti ancak daha sonra taraftar baskısı nedeniyle Fransız basınına açıklama yapmak durumunda kalan Nicollin, "Ölsem Belhanda'yı Türkiye'ye göndermem" diyerek köprüleri atmıştı.

Niccolin ayrıca "Türkiye finansal garantiler açısından çok karışık, Belhanda Türkiye'ye gitmeyecek bu mümkün değil. Ben futbolcularımı sadece İngiltere ve Almanya'ya satıyorum. İspanya'ya bile Barcelona ile Real Madrid dışında satmam" diyerek çok tartışılan sözlere imza atmıştı.

Bu sözlerin üzerinden 4 yıl geçti ve Belhanda Türkiye'ye transfer oldu fakat adresi Fenerbahçe değil Galatasaray'dı. Belhanda'nın Türkiye'ye geldiği gün Niccolin'in ölüm haberi 'kaderin cilvesi' olarak yorumlandı.

 
<< Önceki Haber Ölsem de Türklere satmam' demişti, Belhanda'nın geldiği... Sonraki Haber >>

15 çocuğun olduğu koğuş var

15 çocuğun olduğu koğuş var

Bahçeli'nin dava açtığı 'Şerefsiz' şiiri

Bahçeli'nin dava açtığı 'Şerefsiz' şiiri

Çocuklar bayram harçlıklarını Türkiye'deki mağdurlara gönderdi

Çocuklar bayram harçlıklarını Türkiye'deki mağdurlara gönderdi

Sübliminal mesaj iddiasına cevap

Sübliminal mesaj iddiasına cevap

Sokak ortasında iki kişiyi gasp ettiler...

Sokak ortasında iki kişiyi gasp ettiler...

Turistleri taşıyan bir tekne battı..

Turistleri taşıyan bir tekne battı..

Sürücü Kaykay yapan gençlerin arasına daldı

Sürücü Kaykay yapan gençlerin arasına daldı

9 yaşındaki kız çocuğuna parke taşıyla vurma anı kamerada

9 yaşındaki kız çocuğuna parke taşıyla vurma anı kamerada

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Survivor’a katılmış

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Survivor’a katılmış

Şehit Yüzbaşı'nın eşi, Hulusi Akar'ın elini havada bıraktı

Şehit Yüzbaşı'nın eşi, Hulusi Akar'ın elini havada bıraktı
yolum kaderim

PUAN DURUMU

FİKSTÜR

  • SıraTAKIMOP
  • 1Beşiktaş3479
  • 2Fenerbahçe3474
  • 3Torku Konyaspor3466
  • 4Medipol Başakşehir3459
  • 5Osmanlıspor FK3452
  • 6Galatasaray3451
  • 7Kasımpaşa3450
  • 8Akhisar Belediyespor3446
  • 9Antalyaspor3445
AYRINTILI PUAN DURUMU
  • 34.HAFTA
  • SIVASSPOR2 - 2FENERBAHCE
  • TRABZONSPOR0 - 6KASIMPASA
  • GENCLERBIRLIGI3 - 1ESKISEHIRSPOR
  • OSMANLISPOR1 - 0AKHISAR BELEDIYESPOR
  • KONYASPOR2 - 1BESIKTAS
  • MERSIN IDMAN Y.2 - 5BURSASPOR
  • GAZIANTEPSPOR2 - 0ANTALYASPOR
  • BAŞAKŞEHİR1 - 0ÇAYKUR RİZESPOR
  • GALATASARAY6 - 0KAYSERISPOR
AYRINTILI LİG FİKSTÜRÜ
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:59:04