1 trilyon dolarlık elma!

ABD’li teknoloji şirketi Apple piyasa değeri, şirketin gelirlerinin beklentinin üzerinde gelmesiyle 1 trilyon dolara ulaştı.





İlk kez 2018 yılı ağustos ayında 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan Apple, 2018'in son aylarında hızla değer kaybetmişti. Şirketin piyasa değeri 750 milyar dolara kadar gerilemişti.





SATIŞ HASILATI DÜŞTÜ





Apple, 2019 yılı ikinci mali çeyreğinde satış hasılatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,0 düşüşle 58 milyar dolara gerilediğini duyurdu.





Bunun yanında şirketin seyreltilmiş hisse başına kazançları da aynı dönemde yüzde 10 düşüşle 2,46 dolara geriledi.





Apple ayrıca, hisse geri satın alımı programını da 75 milyar dolara yükselteceğini duyurdu.





Apple hisseleri yüzde 5,96 artışla hisse başına 212,620 dolardan işlem gördü.