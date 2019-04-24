Apple hırsızlıkla suçladı: Bir milyar dolarlık dava açtı









Uygulama nedeniyle George Orwell’in kitaplarındaki sisteme benzer bir şekilde insanları takip edip fişlemekle suçlanan Apple kritik bir hataya imza attı.





ABD’nin New York kentinde bir genç, yüz tanıma uygulamasının yaptığı yanlışlık yüzünden tutuklandığı gerekçesiyle Apple’a 1 milyar dolarlık tazminat davası açtı.





Apple mağazalarını soyan bir hırsız, Ousmane Bah’a ait çalıntı bir kimlik kullanıyordu. Öte yandan kimliğin üzerinde gencin fotoğrafı yoktu, bu nedenle de Apple’ın mağazalarında kullandığı yüz tanıma sistemi Bah ile gerçek hırsızı birleştirdi.





Apple’ın güvenlik kayıtlarını inceleyen bir dedektif, gerçek hırsızı yakalamayı başardı. Öte yandan hırsızla Ousmane Bah’ın hiçbir alakasının olmadığı ortaya çıktı.





Görünüş olarak hiç benzemeyen iki kişinin aynı insan olmadığına dair başka kanıtlar da vardı. Örneğin Bah, işlediği söylenen soygunlardan biri sırasında bambaşka bir yerde mezuniyet balosuna katılıyordu. Yani gencin elinde iddia makamının istemeyeceği kadar çok delili ve tanığı vardı.