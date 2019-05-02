Sanayide maliyet arttı, üretim düştü

İmalat sanayi satın alma yöneticisi endeksi (PMI) Nisan'da 46,8'e gerileyerek sektördeki daralmanın 13'üncü ayına girdiğine işaret etti. Daralmanın şiddeti ise 13 ayın ortalamasına kıyasla azaldı.







İmalat sektöründe zorlu piyasa koşulları Nisan'da devam ederken, yeni siparişlerde yavaşlamanın devam etmesi de üretim ve satın alma faaliyetlerinde daralmaya yol açtı.





MART AYINDAKİ TOPARLANMA KALICI OLMADI





IHS Markit tarafından İstanbul Sanayi Odası (İSO) için hazırlanan imalat PMI, martta 47,2 ile geçen yıl temmuz ayından bu yana en yüksek seviyeye çıkmıştı. Endekste 50'nin altı seviyeler daralmaya, üzeri ise büyümeye işaret ediyor.





MALİYETLER NİSANDA YÜKSELDİ





Reuters'ın haberine göre girdi maliyetleri nisanda geçen yılın ekim ayından bu yana en sert artışı kaydetti. Artış büyük ölçüde TL'nin dolar karşısındaki değer kaybından kaynaklandı.





Bunun yansıması olarak nihai ürün fiyatlarındaki artış ise nisanda son 6 ayın en yüksek hızında gerçekleşti.