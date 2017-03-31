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Dolar için dikkat çeken tahmin: 4 TL olacak
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Dolar için dikkat çeken tahmin: 4 TL olacak
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31 Mart 2017 09:27
Dolar için dikkat çeken tahmin: 4 TL olacak
Dünyanın en büyük finans şirketlerinden biri olan UBS, yıl sonunda dolar/TL'nin 4 olacağını öngördüğünü açıkladı.
Dolarda ABD seçimi sonrası başlayan yükseliş geri çekilmiş, 3.90'ı gören dolar 3.60 seviyesine inmişti.
Dünyanın en büyük finans şirketlerinden biri olan UBS'nin Türkiye'ye ilişkin yıl sonu dolar tahmini 4 TL oldu.
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