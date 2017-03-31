Dolar için dikkat çeken tahmin: 4 TL olacak

Dolarda ABD seçimi sonrası başlayan yükseliş geri çekilmiş, 3.90'ı gören dolar 3.60 seviyesine inmişti.





Dünyanın en büyük finans şirketlerinden biri olan UBS'nin Türkiye'ye ilişkin yıl sonu dolar tahmini 4 TL oldu.