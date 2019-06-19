1. Derece sit alanı ada satılık... Üstelik kelepir fiyata!

Ayvalık ve Gömeç ilçe sınırında bulunan, karaya 230 metre mesafede, 265 bin metre kare alana sahip Çiçek adası, 105 milyon liraya satışa çıkarıldı.

Satışı sosyal medyadan öğrenen bazı kişiler ise birinci derece doğal sit alanı olması nedeniyle adanın satışa çıkarılmasına tepki gösterdi.



Fiyatı da oldukça düşük bulunan, içinde taban oturumu 450 metrekare 3 adet bina bulunan ada, Ayvalık’a 12 kilometre, Çanakkale - İzmir Yoluna ise 3 buçuk kilometre mesafede. 4 adet tatlı su kuyusunun da bulunduğu adada çok sayıda zeytin ağacı da bulunuyor. En yüksek noktası ise 22 metre.







