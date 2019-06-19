Samanyolu Haber /Gündem / 1. Derece sit alanı ada satılık... Üstelik kelepir fiyata! /19 Haziran 2019 12:17

1. Derece sit alanı ada satılık... Üstelik kelepir fiyata!

Balıkesir’in Ayvalık ve Gömeç ilçesi açıklarında bulunan 265 bin metrekarelik Çiçek adası 105 milyon liraya satışa çıkarıldı. Adaya Çin ve Katarlı yatırımcıların ilgi gösterdiği öğrenilirken adanın 1. derece sit alanı olması sebebiyle eleştiriler var.

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Ayvalık ve Gömeç ilçe sınırında bulunan, karaya 230 metre mesafede, 265 bin metre kare alana sahip Çiçek adası, 105 milyon liraya satışa çıkarıldı.

Satışı sosyal medyadan öğrenen bazı kişiler ise birinci derece doğal sit alanı olması nedeniyle adanın satışa çıkarılmasına tepki gösterdi.

Fiyatı da oldukça düşük bulunan, içinde taban oturumu 450 metrekare 3 adet bina bulunan ada, Ayvalık’a 12 kilometre, Çanakkale - İzmir Yoluna ise 3 buçuk kilometre mesafede. 4 adet tatlı su kuyusunun da bulunduğu adada çok sayıda zeytin ağacı da bulunuyor. En yüksek noktası ise 22 metre.


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