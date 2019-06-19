Hollanda, o üniversitenin lisansını iptal etti

Hollanda’nın Rotterdam şehrinde bulunan Avrupa İslam Üniversitesi’nin yetkileri (lisansı) feshedildi.





Hollanda Eğitim Bakanı İngrid van Engelshoven, Eğitim Müfettişliği tarafından yürütülen soruşturma neticesinde üniversitenin yetkisini geri çektiğini açıkladı.





EĞİTİM BAKANI: DURUMUN DEĞİŞMEDİĞİNİ TESPİT ETTİK







Tr724'ten Basri Doğan'ın haberine göre Bakan İngrid van Engelshoven, rektörlüğünü Prof. Nedim Bahçakapılı’nın yaptığı üniversiteye yönetim kurulunun ve mali durumun iyi olduğunu ispatlaması için bu ayın başında son bir mühlet verildiğine işaret etti.





Eğitim Bakanı durumun değişmediğinin tespit edilmesi üzerine yetkileri iptal etme kararı aldıklarını söyledi.





Mali polis, ilahiyat eğitimi veren Rotterdam Avrupa İslam Üniversitesi’ne 2016 yılında "kara para aklama, dolandırıcılık ve çalışanların maaşlarını ödememesi, sahtecilik" suçlamaları ile ilgili soruşturma çereçevesinde baskın yapmıştı.





Baskında üniversitenin bazı mallarına el konulmuştu.













Hollanda Eğitim Bakanı İngrid van Engelshoven tespit edilen eksikler giderilmediği için Avrupa İslam Üniversitesi'nin lisansının iptal edildiğini söyledi.

ÜNİVERSİTE YÖNETİMİ EK SÜREYE RAĞMEN ADIM ATMADI





Bakan Van Engelshoven Avrupa İslam Üniversite’sine ek süre vererek okulun durumu ve talebelerin gelecekleri ile ilgili iyileşme sağlanmasını istemesine rağmen, Avrupa İslam Üniversite’nin bu konularda bir adım atmadığı ortaya çıktı.





Üniversitede çalışan üç öğretmen ve diğer iki görevlinin mahkemeye müracaat etmesi üzerine Üniversite’deki usulsüzlükler mahkemeye taşınmıştı.





Mahkeme müracaatı görüşüp karara bağladı. Üniversitenin iflas ettiğine hükmetti.





2015-2018 yılları arasında yaklaşık 100 bin euro civarında maaşın çalışanlara ödenmediği tespit edildi. Rotterdam Mahkemesi, üniversiteye ödeme yapması konusunda uyarıda bulunmasına rağmen hiçbir gelişme olmadı.





Avrupa İslam Üniversitesi'nin lisansı iptal edildi.





ROTERDAM’DA İKİ ÜNİVERSİTE VAR





İsminin başında "İslam" ibaresi olan bir eğitim kurumunun yetkilerinin iptal edilmesi hem İslam dinini, hem de Hollanda’da yaşayan Müslümanları olumsuz etkiliyor.





Rotterdam’da iki İslam Üniversitesi bulunuyor. Bunlardan biri Eğitim Bakanı İngrid van Engelshoven’in yetkilerini feshettiği ve rektörlüğünü Prof. Dr. Nedim Bahçakapılı’nın yaptığı Avrupa İslam Üniversitesi.





Diğeri ise Rektörlüğünü Prof. Dr. Ahmet Akgündüz’ün yaptığı Rotterdam İslam Üniversitesi.









Avrupa İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Bahçakapılı





AHMET AKGÜNDÜZ'ÜN REKTÖRLÜK YAPTIĞI ÜNİVERSİTE DE MERCEK ALTINDA





Akgündüz’ün rektörlük görevini ifa ettiği Rotterdam İslam Üniversitesi de bakanlık tarafından mercek altına alınmıştı.





Sebebi ise Rektör Ahmet Akgündüz’ün 2000’li yıllarda kadınların dövülmesi, Ermeniler, Kürtler hakkında, daha sonra ise Aleviler konusunda olmadık ifadeler kullanması.





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) rejimine yakın sitelerde makaleler kaleme alan Akgündüz "Alevilerden kız alınmaz, kız verilmez, pişirdikleri yenmez." diye yazmıştı.





Hollanda’da faaliyet gösteren Alevi Dernekleri Federasyonu, Alevilere karşı kin, nefret ve aşağılama propagandası yürüten Rotterdam İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Ahmet Akgündüz’ü sert bir dille kınayarak, ’’Derhal görevinden alınmasını talep ediyoruz.” açıklamasında bulunmuştu.





HİZMET HAREKETİ MENSUPLARININ KATLİNE FETVA VERMESİ BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA OLDU





Rotterdam İslam Üniversitesi Rektörü Ahmet Akgündüz’ün Hizmet Hareketi mensuplarının öldürülmesi yönündeki açıklaması ülkedeki tüm kesimlerin tepkisini çekmişti.





Hollanda Eğitim Bakanı İngrid van Engelshoven, Ahmet Akgündüz’ün ifadelerine ilişkin soruşturma başlatmıştı.





Eğitim Bakanı, “Gerekirse, Akgündüz’ün rektörlük yaptığı Rotterdam İslam Üniversitesi’nin akreditasyonunu geri çekeceğim. Bunlar korkunç ifadeler. Özel bir komite ifadeleri inceleyecek. Tam olarak ne söylendiğini belirleyecek ve bu ifadeleri nasıl yorumlamamız gerektiğine karar verecek.” demişti.