Samanyolu Haber /Dünya / 1,4 milyon kişi uzaylıları görmek için askeri üssü basacak! /17 Temmuz 2019 19:54

1,4 milyon kişi uzaylıları görmek için askeri üssü basacak!

ABD’de uzaylıların tutulduğu öne sürülen Nevada’daki gizli bir askeri üsse Facebook üzerinden şaka olarak yapılan ‘baskın’ çağrısı, Amerikan Hava Kuvvetleri’ni kaygılandırdı.

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1,4 milyon kişi 20 Eylül için planlanan baskına katılacağını, 1,1 milyon kişi de ‘katılmayı düşünebileceğini’ yazınca Hava Kuvvetleri, halka çölün ortasındaki ‘Area 51’ üssünden uzak durmaları çağrısı yaptı.

Hava Kuvvetleri Sözcüsü, New York Times gazetesine açıklamasında üs bölgesine girmenin tehlikeli ve yasak olduğunu belirterek “Hava Kuvvetleri, Amerika ve varlıklarını korumaya hazırdır.” dedi. Üssün çevresindeki ‘Yasak bölge’ tabelalarında üsse girmeye çalışanlara karşı güç kullanılabileceği uyarısının yer aldığı belirtiliyor.

‘Uzaylı’ otelinde yer kalmadı

New York Times gazetesi, Nevada’daki uzaylı temalı “Little A’Le’Inn” otelinde 20 Eylül için yer kalmadığını aktardı.

Guardian gazetesi de etkinliğe katılacağını söyleyenlerin dediklerini yapması durumunda bile üsse yaklaşma şansı olmadığını, ıssız bölgenin sıkı şekilde korunduğunu ve çevrede market ya da tuvalet dahil hiçbir tesis olmadığını yazdı.

Uzaylıları görmek için yapılan baskın çağrısında “Biz onların mermilerinden daha hızlı koşarız” deniyor.

Şakanın sahibi duyurdu: Sorumlu ben olmam

Jackson Barnes adlı bir kullanıcı Facebook mesajında “Merhaba Amerikan Hükümeti. Bu bir şakadır ve planımı hayata geçirmeyi düşünmüyorum. Sadece ‘beğeni’ almak için yaptım. İnsanlar gerçekten üsse hücum etmeye karar verirse sorumlu ben değilim” diyor.

Komplo teorilerinde Amerikan ordusunun varlığını 2013’te kabul ettiği ‘Area 51’ üssünde uzaylıların ve düşürülen UFO’ların tutulduğu öne sürülüyor.
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