Samanyolu Haber /Ekonomi / Eknomide çanlar çalıyor /17 Temmuz 2019 19:44

Eknomide çanlar çalıyor

Reuters’ın 41 kurumun katılımıyla gerçekleştirdiği ankete göre Türkiye ekonomisi 2019 yılını yüzde 1.5’lik daralmayla kapatacak. Bir önceki ankette beklenti yüzde 0.3’lük bir daralmaydı.

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Ankete göre Türkiye ekonomisinde TL’de gözlenen sert değer kaybının ardından 2018’in son ve bu yılın ilk çeyreğinde gözlenen daralmanın üçüncü çeyreğe kadar devam etmesi, son çeyrekte ise düşük de olsa pozitife geçmesinin ardından yılı yüzde 1.5 daralma ile tamamlaması bekleniyor. Türkiye ekonomisi en son yüzde 4.7 ile 2009 yılında daralmıştı.

10 yılın ardından ilk kez daralacak

Böylece Türkiye ekonomisinin son iki yılda ılımlı büyüme kaydetmesinin ardından son 10 yıllık dönemde yıllık bazda ilk kez daralacağı öngörülüyor. Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP) büyüme hedefi 2019 için yüzde 2.3, 2020’de yüzde 3.5, 2021’de ise yüzde 5 olarak öngörüldü.

Üçüncü çeyrek planları bozdu: Yüzde 2.1 büyümeden yüzde 1.1 daralmaya

Ankete göre bu yılın ikinci çeyreğinde daralma beklentisi bir önceki anketteki yüzde 1.2 daralmadan yüzde 2.5 daralmaya, üçüncü çeyrek için yüzde 2.1 büyümeden yüzde 1.1 daralmaya, son çeyrek için ise yüzde 3.4 büyümeden yüzde 1 büyümeye revize edildi. Ankette 2020’de yüzde 2.4, 2021’de yüzde 3.4 büyüme öngörülüyor.

Enflasyon son çeyrekte tekrar yükselecek

Ankete göre 2019 için enflasyon beklentileri bir önceki anketteki yüzde 15.5’ten yüzde 15.2’ye, 2020 için yüzde 11.8’den yüzde 12.5’e, 2021 için ise yüzde 9.1’den yüzde 10.8’e revize edildi. Buna göre enflasyonun bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 11’e geriledikten sonra son çeyrekte tekrar yükselerek yüzde 15.2 olması bekleniyor.

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Haziran’da beklentilere paralel aylık yüzde 0.03 artış gösterirken yıllık enflasyon ise baz etkisiyle mayıstaki yüzde 18.71’den Haziran’da yüzde 15.72’ye sert geriledi. Hükümetin bu yıl sonu için YEP’te yer alan enflasyon tahmini yüzde 15.9 seviyesinde.

Cari açık tarafında ise GSYH’ya oran olarak bir önceki ankette yüzde 2.4 olan yıl sonu beklentisi yüzde 1 olarak revize edildi. Oranın 2020’de yüzde 2.3, 2021’de yüzde 2.4 olması bekleniyor.

Ankete göre politika faizinin üçüncü çeyrekte 200 baz puan indirimle yüzde 22’ye gerilemesinin ardından yılı 200 baz puan daha düşüşle yüzde 20 seviyesinde tamamlaması bekleniyor.
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