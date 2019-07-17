Saray'da kazan kaynıyor

Babacan ve Gül, yeni parti hazırlıklarını sessiz ve derinden götürürken, attıkları en ufak bir adım bile, gazetelerin sayfalarını büyük puntolu haberlerle süslerken, bağımsız medya da, yeni partinin AKP'de yaratacağı olası sarsıntıya odaklanmış durumda.







Bir de, sayıları çok az olmakla birlikte, Gül ve Babacan'ın yanısıra, ikiliden ayrı bir siyasi oluşum içindeki Ahmet Davutoğlu'na destek veren küçük sermayeli haber siteleri ve yayınlar var.





Onlardan biri de Davutoğlu'yu destekleyen Enpolitik.com haber sitesi.





Sitenin yazarlarından Mustafa Toygar, "Ankara’da cadı kazanı kaynıyor!..." başlıklı yazısında, Gül ve Babacan'ın daha önce siyasi parti kurma iddialarıyla ilgili, "Biz parti kurmayacağız, bir düşünce platformu için bir araya geliyoruz" sözlerini hatırlattı.





Toygar, kurulacak partiyi 'AKP-2' olarak niteledi ve ekledi:





"23 Haziran seçim sonucunda, AKP’nin dönüş yolunda olduğu da perçinlenince, beyler düğmeye bastı.

AKP’nin, son yıllarda sermaye ile dostluğunun kıskanılacak seviyede olduğunu bilmeyen yoktur!...

Sermaye çevrelerinde, AKP’nin 31 Mart yerel seçimleri sonucu; İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Adana, Antalya, Mersin gibi büyük şehirleri kaybetmesi ve bir daha seçim kazanmasının zor olduğunun görülmesi tedirginlik yarattı.

Ne yapmak gerekiyordu?

Elbette bekletilen B Planını devreye sokmak icap ediyordu.

Ama bir umut “Tekrarlanan İstanbul seçimini bekleyelim” diye düşündüler.

Zaten, seçimlerden bir süre önce yoğun bir şekilde algı operasyonları ile hazırlıklara başlanıyordu. Her ihtimali düşünmek gerekir değil mi?

Neydi o algı operasyonları?

“İstanbul ve İzmir sermayesi Ali Babacan’ı istiyor”

“11nci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün uluslararası bağlantıları çok iyi”

Görüyoruz ki, Ali Babacan öne sürülüyor, arkasında ise 11 nci Cumhurbaşkanı Sayın Gül’ün olduğu söyleniyor. Ali Babacan’ı kim ne kadar tanıyor? Evet, ODTÜ Endüstri Mühendisliğinden mezun olduğunu ve AKP Hükümetlerinde ekonomiden sorumlu bakanlık yaptığını biliyoruz."

Ama asıl bilmemiz gerekenleri bilmiyoruz."





Bu sözlerle ikili ve girişimleri üzerinde bir 'gizem' yaratan Toygun, Babacan'ın son dört yıldır ekonomik kriz ve yoksullukla ilgili tek kelime etmediğine dikkat çektiği yazısında, Babacan'a, "17-25 Aralık'ta ne söyledin" sorusunu da yöneltti.





Kritik kararlar alınırken Babacan'ın suskun kaldığına dikkat çeken Toygun, ardından eleştiri oklarını Gül'e yöneltti ve ekledi:





"Gelelim Sayın Gül’e…

Hala cesaret edip öne çıkamıyor!...

O’nun da, Türkiye’nin meseleleri ve çözüm önerilerini bilmiyoruz.

Refah-Yol Hükümetinde Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü, AKP Hükümetlerinde Başbakan, Başbakan Yardımcısı ve Dış İşleri Bakanlığı ve nihayetinde Cumhurbaşkanlığı görevlerinde bulunmuş.

Soru şu; Sayın Gül bu görevlerden hangisine mücadele ederek, risk alarak, tırnağıyla kazıyarak gelmiştir?

Sayın Erdoğan diyordu ki; “Üç gün sonra kimin cumhurbaşkanı olacağını açıklayacağım” ve açıklıyordu; “Kardeşim Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanı olmasına karar verdim” Evet, aşağı yukarı böyle söylüyordu.

Türkiye’de cumhurbaşkanlığından daha yüce ve etkin bir makam var mıdır?

Peki, Sayın Gül nasıl bir cumhurbaşkanlığı yaptı?

Sadakatten, güvenilir olmaktan asla ödün vermedi!...

Yani Sayın Erdoğan’ı Davutoğlu gibi pişman etmedi!...

Cumhurbaşkanlığı döneminde, Gül’ün kendi özgün fikirleri nelerdi öğrenemedik ama sonrasında da suskun kalmayı tercih etti. "