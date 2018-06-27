Samanyolu Haber /Gündem / [ Cadı avında bugün ] Hava Kuvvetlerinde 99 kişi hakkında gözaltı kararı.... /27 Haziran 2018 10:09

[ Cadı avında bugün ] Hava Kuvvetlerinde 99 kişi hakkında gözaltı kararı....

15 Temmuz sonrası başlayan kıyım operasyonları 2 yıl geçmesine rağmen hala devam ediyor...

SHABER3.COM

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Hava Kuvvetleri komutanlığına operasyon talimatı verdi... Biri tuğgeneral, 30'u eski pilot 99 kişi için gözaltı kararı verildi.
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