Adıyaman'da eğitim uçağı düştü, pilot hayatını kaybetti...

Gaziantep Üniversitesine (GAÜN) ait eğitim uçağının Adıyaman'da düşmesi sonucu kursiyer pilot hayatını kaybetti.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesindeki Uçuş Eğitim Akademisi'ne ait iki eğitim uçağının sabah saatlerinde Gaziantep Havalimanı'ndan havalandığını belirtti.





Adıyaman'ın Besni ilçesi yakınlarında saat 09.00 civarında içerisinde kursiyer pilotun bulunduğu uçağın henüz belirlenemeyen bir nedenle düştüğünü ifade eden Gür, "38 saatlik uçuşu tamamlamaya çalışırken öndeki uçağın düşmesi sonucu kursiyer öğrencimiz vefat etti. Arkadaki uçakta herhangi bir sıkıntı yok" diye konuştu.





Bu arada, kazanın meydana geldiği bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi