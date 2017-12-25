Zor durumdaki Eboue, Galatasaray'a Dönüyor

2011-2014 yılları arasında Galatasaray forması giyen Emmanuel Eboue, yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle intiharın eşiğine geldiğini söyledi ve kısa sürede Türkiye'nin gündemine oturdu.





Eşine karşı kaybettiği davada tüm mal varlığını kaybeden Fildişi Sahilli futbolcu, icra memurlarının da bir süredir kendisinin peşinde olduğunu dile getirdi. Bu açıklamaların üzerine Sarı-Kırmızılı taraftarlar, takımlarında forma giyen Eboue için #YalnızDeğilsinEboue etiketi altında yardım çağrıları içeren bir hareket başlattı.



