Samanyolu Haber /Gündem / Zor durumdaki Eboue, Galatasaray'a Dönüyor /25 Aralık 2017 14:46

Zor durumdaki Eboue, Galatasaray'a Dönüyor

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen ve eşine bütün mal varlığını kaptıran Emmanuel Eboue, Galatasaray U14 takımında antrenör olarak çalışacak.

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2011-2014 yılları arasında Galatasaray forması giyen Emmanuel Eboue, yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle intiharın eşiğine geldiğini söyledi ve kısa sürede Türkiye'nin gündemine oturdu.

Eşine karşı kaybettiği davada tüm mal varlığını kaybeden Fildişi Sahilli futbolcu, icra memurlarının da bir süredir kendisinin peşinde olduğunu dile getirdi. Bu açıklamaların üzerine Sarı-Kırmızılı taraftarlar, takımlarında forma giyen Eboue için #YalnızDeğilsinEboue etiketi altında yardım çağrıları içeren bir hareket başlattı.

NECATİ VE HASAN DESTEK OLDU

Eski kulüplerinden yardım beklediğini dile getiren yıldız futbolcu için Galatasaray'ın unutulmaz isimlerinden Hasan Şaş ve Necati Ateş de destek mesajları paylaştı.

Kısa sürede hızla yayılan mesajlar üzerine Galatasaray'ın, tecrübeli oyuncuya yardım eli uzatacağı iddia edildi. Sarı-Kırmızılılar'ın, Eboue'yi U14 takımına yardımcı antrenör olarak işe alacağı öne sürüldü.

TERİM: ELİMİZDEN GELENİ YAPARIZ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de Göztepe maçı sonrası yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:

"Eboue'yle ilgili haberleri soyunma odasında söylediler, orada haberim oldu. Elimden ne gelirse yaparız. Arkadaşlarımız inceliyor, elimizden geleni yaparız."
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