Samanyolu Haber /Gündem / Zonguldak'ta polis çocuğa istismar suçundan tutuklandı /26 Eylül 2017 23:54

Zonguldak'ta polis çocuğa istismar suçundan tutuklandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir polis memuru 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar suçundan tutuklandı.

SHABER3.COM

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde polis memuru 45 yaşındaki O.Ç., 16 yaşındaki B.A. adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde oturan B.A. adlı kız çocuğu, Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru O.Ç.'nin kendisini taciz ettiği iddiasıyla BİMER'e şikayette bulundu. 

Şikayetin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan O.Ç., Çaycuma Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan O.Ç., 'cinsel istismar' suçundan tutuklandı.
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