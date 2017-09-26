Samanyolu Haber /Gündem / Beşiktaş’tan harika galibiyet /26 Eylül 2017 23:53

Beşiktaş’tan harika galibiyet

Porto galibiyetiyle Şampiyonlar Ligi'ne başlayan temsilcimiz Beşiktaş, Vodafone Park'ta da Leipzig'in başını döndürdü! Siyah-beyazlılar Babel ve Talisca'nın ilk yarıdaki golleriyle Alman ekibini 2-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'ne 2'de 2 ile başlayan ilk Türk takımı oldu.

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İlk yarıda işi bitirdik…

Şampiyonlar Ligi G Grubu’nda temsilcimiz Beşiktaş, geçen sezon Bundesliga’yı 2. bitiren Leipzig’i evine eli boş gönderdi. Siyah-beyazlılar, rakibini sahasında 2-0 yenerek Devler Ligi’ne 6 puana yükseldi.

Maça harika başlangıç yapan temsilcimiz, rakibine top yüzü göstermedi. Kanatlardan ortalarla tehlikeli olan Beşiktaş, 11. dakikada Cenk'in sol kanatan ceza sahası içine girerek verdiği pasta penaltı üzerinde topla buluşan Babel'in şutuyla 1-0 öne geçti.
Orta sahada topa hakim olan temsilcimiz, 30 dakika sonra vites küçülttü. Leipzig’in baskın olduğu dakikalarda Quaresma ve Talisca sahneye çıktı! Portekizli yıldızın rakiplerini geçerek yaptığı şık ortaya aynı güzellikte Talisca kafa vuruşu yaparak kaleci Gulasci çaresiz bıraktı: 2-0.

İkinci yarıda ise başa baş oyun vardı. İki takım da girdiği tehlikeli pozisyonları gole çeviremezken, Alman ekibi kalemizde gole yaklaştığı pozisyonlarda kaleyi bulamadı.

Maçın 60. dakikasında ise Vodafone Park’ta ışıkların gücü gitti. Stadın aydınlatması yarı yarıya azalınca oyuncular yaklaşık 12-13 dakikalık duraklamadan sonra oyuna geri döndü.

Beşiktaş 2. hafta sonunda 6 puanla liderliğini sürdürdü. Leipzig ise 1 puanda kaldı. Grubun diğer maçında Porto, Monaco’yu deplasmanda 3-0 yenerek 3 puana yükseldi. Fransız ekibi de 1 puanda kaldı.

Siyah-beyazlılar 17 Ekim’de Monaco deplasmanına çıkacak.
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