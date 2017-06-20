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Zırhlı aracın çarptığı araçtaki 5 kişi hayatını kaybetti
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Zırhlı aracın çarptığı araçtaki 5 kişi hayatını kaybetti
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20 Haziran 2017 16:47
Zırhlı aracın çarptığı araçtaki 5 kişi hayatını kaybetti
Lice’de zırhlı araçla otomobil çarpıştı: Beş sivil hayatını kaybetti, beş polis yaralı
SHABER3.COM
Diyarbakır’ın Lice ilçesinde zırhlı polis aracıyla otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre beş sivil hayatını kaybetti, beş polis yaralandı.
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