Samanyolu Haber /Gündem / Zeytinburnu'nunda gemi battı /27 Ocak 2017 20:29

Zeytinburnu'nunda gemi battı

Zeytinburnu açıklarında demirli halde bulunan "Bereket" adlı kuruyük gemisi batmaya başladı. Deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri gemi çevresinde önlem aldı.

Zeytinburnu'nunda gemi battı

Zeytinburnu açıklarında demirli haldeki bir geminin su alarak batmaya başladığı ihbarı üzerine Deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Ekipleri yarı batmış haldeki "Bereket" adlı geminin çevresinde önlem aldı.

Herhangi bir mürettebatın olmadığı öğrenilen geminin bilinmeyen bir nedenle su alarak batmaya başladığı belirlendi. Gemi ile ilgili kurtarılma talebinin de bulunmadığı öğrenildi.

İki bin 980 grostonluk, 115 metre uzunluğundaki geminin batması dolayısıyla olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait 1 römorkör ve 2 tahlisiye botu gönderildi. Boş olduğu belirtilen geminin kısmen battığı, kurtarma ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
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