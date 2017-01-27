Samanyolu Haber /Gündem / Trol yazar övgüler düzerken rezil oldu /27 Ocak 2017 20:58

Trol yazar övgüler düzerken rezil oldu

Havuzun trol yazarı Bahçeli'yi övdü ama eski paylaşımlarını silmeyi unuttu.

SHABER3.COM

Yandaş gazeteci Ömer Turan, Twitter’da MHP Lideri Devlet Bahçeli için “Türkmen beyi devlet bey destan yazmaya devam ediyor” yazdı… Ancak yandaş yazar, daha önce de Bahçeli’yi “MİT ajanı” ilan etttiği paylaşımlarını silmeyi unuttu.

Anayasa değişikliği paketinin MHP’nin desteğiyle Meclis’ten geçmesinin ardından yandaş yazarlar, MHP lideri Devlet Bahçeli’ye güzelleme yarışına girdi. Onlardan biri de Ömer Turan. Ancak eski tweetlerini silmeyi unutan Ömer Turan bu sefer rezil oldu.

Tayyip Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen yandaş yazar Ömer Turan, Twitter adresinden Devlet Bahçeli için “Türkmen beyi devlet bey destan yazmaya devam ediyor. Devlet bey, ülkücü görünümlü çakallara devlet nedir millet nedir, edep nedir öğretiyor.” diye yazdı.





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