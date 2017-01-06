Binali Yıldırım'dan ABD Büyükelçiliği'ne: Giderayak zevzeklik yapmasın!





ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, Twitter hesabından 1971-1972 yıllarında Türkiye Başbakanlığı görevinde bulunan ve Türkiye’nin suikasta uğrayarak öldürülen tek başbakanı olan ve 19 Temmuz'da suikast sonucu hayatını kaybeden Erim'in, dönemin ABD Başkanı Richard Nixon’la yaptığı görüşmeden bir kare paylaştı.



Büyükelçiliğin #Throwback Thursday (#tbt) ve #TürkAmerikanDostluğu etiketleri ile paylaştığı o foto Başbakan Yıldırım'a soruldu.

Yıldırım, Nihat Erim'in fotoğrafı için "Duydum. Nereden aklına gelmiş gider ayak. Sormak lazım. Ben de bir alaka kuramadım. Altında bir mesaj yoksa zevzeklik yapmış" ifadelerini kullandı.















