Samanyolu Haber /Dünya / Rusya Suriye’den asker çekmeye başladı /06 Ocak 2017 14:42

Rusya Suriye’den asker çekmeye başladı

Rusya Genelkurmay Başkanı, Başkomutan Putin’in kararıyla, Suriye’deki asker sayısını azaltmaya başladıklarını bildirdi.

Rusya Suriye’den asker çekmeye başladı

Rusya Genelkurmay Başkanı'na atıfta bulunan haber ajansları, Rusya'nın Suriye'de bulunan asker sayısını azaltmaya başladığını duyurdu.

Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'un TASS haber ajansında yer alan açıklamasında, "Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetler Başkomutanı (Devlet Başkanı) Vladimir Putin'in kararıyla, Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'deki güçlerini azaltmaya başlıyor” ifadelerine yer verdi.

Gerasimov, Suriye'nin Akdeniz kıyılarında görevde olan Amiral Kuznetsov uçak gemisi yönetimindeki deniz filosunun ülkeden ilk ayrılacak grup arasında yer alacağını belirtti.
 
Putin, Aralık ayında, Suriye'deki muhalif gruplar ve Suriye hükümeti arasında ateşkes sağlanması durumunda Rusya’nın Suriye'deki asker varlığını azaltmayı kabul etmişti.
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