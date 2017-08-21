Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'yla kavga daha da büyüyecek... /21 Ağustos 2017 17:06

Almanya'yla kavga daha da büyüyecek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya açıklamasının ardından büyüyen gerilime bir katkı da Erdoğan’ın Başdanışmanı İlnur Çevik’ten geldi.

SHABER3.COM

15 Temmuz kanlı darbe girişiminde Almanların parmak izleri varken…

Almanya seçimlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan “Türkiye düşmanı olmayan partilere oy verin” çağrısı yaptı. Gerilime bir katkı da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başdanışmanı İlnur Çevik’ten geldi.  

İlnur Çevik, “Almanya Türk iç siyasetine hiç karışmıyor ya…” başlıklı yazısında “Almanya Başbakanı Angela Merkel 16 Nisan referandumunda hayır oyu verenlere sahip çıkmak gerektiğini ve bu insanların kendilerinden beklentileri olduğuna dair açıklamaları bizim iç işlerimize müdahale olmuyor mu?” diye sordu.

“ALMANLARIN PARMAK İZLERİ VARKEN…”

“Almanya yangına körükle gidiyor, Merkel, Sosyal Demokratlar ve Yeşiller azdıkça azıyor, Türkiye’yi sürekli tehdit ediyorlar, F...’cülere kol kanat geriyorlar, terörist PKK’dan korkup onları bile dizginleyemiyorlar sonra da kalkıp bizim onların iç işlerine müdahale ettiğimizi iddia ediyorlar…” diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Çevik, Almanya’ya yönelik şu suçlamayı yönetti:

“Yahu bizim ülkemizde 15 Temmuz kanlı darbe girişiminde Almanların parmak izleri varken daha hala böyle efelenmeleri gerçekten hayret verici…”
<< Önceki Haber Almanya'yla kavga daha da büyüyecek... Sonraki Haber >>

İşte en faziletli ibadetlerden biri...

İşte en faziletli ibadetlerden biri...

Medyatik Çete Ne İstiyor?

Medyatik Çete Ne İstiyor?

Bu kadarda olmaz dedirten görüntü...

Bu kadarda olmaz dedirten görüntü...

Hizmet gönüllerine önemli tavsiye ve dua

Hizmet gönüllerine önemli tavsiye ve dua

Cem Küçük: Bütün Hürriyet'i toplasan benim serçe parmağım kadar güçlü değilsin

Cem Küçük: Bütün Hürriyet'i toplasan benim serçe parmağım kadar güçlü değilsin

Almanya'dan Adil Öksüz cevabı

Almanya'dan Adil Öksüz cevabı

İlk defa yayınlandı

İlk defa yayınlandı

Türkiye eğitimde 0 çekti....

Türkiye eğitimde 0 çekti....

Zarrab davası hakimden önemli açıklama

Zarrab davası hakimden önemli açıklama

Türkiye nereye doğru sürükleniyor?

Türkiye nereye doğru sürükleniyor?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:47:48