Almanya'yla kavga daha da büyüyecek...

15 Temmuz kanlı darbe girişiminde Almanların parmak izleri varken…





Almanya seçimlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan “Türkiye düşmanı olmayan partilere oy verin” çağrısı yaptı. Gerilime bir katkı da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başdanışmanı İlnur Çevik’ten geldi.







İlnur Çevik, “Almanya Türk iç siyasetine hiç karışmıyor ya…” başlıklı yazısında “Almanya Başbakanı Angela Merkel 16 Nisan referandumunda hayır oyu verenlere sahip çıkmak gerektiğini ve bu insanların kendilerinden beklentileri olduğuna dair açıklamaları bizim iç işlerimize müdahale olmuyor mu?” diye sordu.





“ALMANLARIN PARMAK İZLERİ VARKEN…”





“Almanya yangına körükle gidiyor, Merkel, Sosyal Demokratlar ve Yeşiller azdıkça azıyor, Türkiye’yi sürekli tehdit ediyorlar, F...’cülere kol kanat geriyorlar, terörist PKK’dan korkup onları bile dizginleyemiyorlar sonra da kalkıp bizim onların iç işlerine müdahale ettiğimizi iddia ediyorlar…” diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Çevik, Almanya’ya yönelik şu suçlamayı yönetti:





“Yahu bizim ülkemizde 15 Temmuz kanlı darbe girişiminde Almanların parmak izleri varken daha hala böyle efelenmeleri gerçekten hayret verici…”