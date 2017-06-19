Zehirlenen askerlere bu kez de soruşturma tehdidi

CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığında yemek sonrası rahatsızlanan askerlerin yaşadıklarını anlattıkları için görüntülerden tespit edilip tehdit edildiklerini söyledi.





Biçer yaptığı açıklamada, "Yaşadıkları acıyı paylaşan askerlerimizin tehdit edildiği, ve haklarında disiplin işlemleri başlatılacağıyla ilgili bilgileri elimize ulaşmakta. Kimse unutmasın ki o çocuklar yalnız değil. Kuzularımızı yandaş şirketlere yedirmeyeceğiz. Lütfen sonuna kadar askerlerin yanında olun, hep birlikte adalet isteyelim" dedi.





Askerler: Sesimizi çıkardığımızda komutanlar dövüyor





CHP'li Biçer'in sosyal medyadan yaptığı canlı yayında ise askerler, "Komutana hazır yemek geliyor. Biz aynı yemekleri yemiyoruz. Şimdi bir şey dediğimizde de dayak yemekle tehdit ediliyoruz. Kenara çekip dövüyorlar bizi! Kantinden yemek yemek istediğimiz zaman kantini kapatıyorlar" demişti..





CHP'li Biçer, sorumlu olarak yemek şirketini ve Savunma Bakanlığı'nı göstererek Bakan'ı istifaya çağırmıştı.





Ne olmuştu?





Manisa'da 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığında yine besin zehirlenmesi olayı yaşandı. Dün 69 asker zehirlenerek hastanede tedavi altına alınırken bugün de çok sayıda asker hastaneye kaldırıldı. Savunma Bakanı Fikri Işık inceleme yapmak için Manisa'ya gitti. Olay sonrası Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak ile Manisa'ya gelen Işık, yemekten 590 askerin etkilendiğini, 372 askerin ise hastanelere sevk edildiğini belirtti. Işık hayati tehlikesi bulunan asker olmadığını söyledi ve kışlaya yemek sağlayan şirketin sözleşmesinin fesih edildiğini belirtti. Öte yandan polis ekipleri geç saatlerde yemek şirketinin 19 çalışanını gözaltına aldı.