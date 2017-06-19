Samanyolu Haber /Dünya / Katar-ABD' ile bu kez savunma tatbikatı yaptı /19 Haziran 2017 05:16

Katar-ABD' ile bu kez savunma tatbikatı yaptı

Katar Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile yaptığı deniz tatbikatının ardından güneydeki El-Kalayil bölgesinde savunma tatbikatını da tamamladı.

Katar-ABD' ile bu kez savunma tatbikatı yaptı

Katar resmi haber ajansı QNA'nın Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre, ülkenin güneyinde ABD ile Katar güçlerinin "Bizler Faniyiz, Katar ve (Katar Emiri) Temim Kalıcıdır" adı altında gerçekleştirdiği ortak savunma tatbikatı sona erdi.

Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye'nin katılımıyla "ortak eylem ilkesini elde etme" amacıyla El-Kalayil bölgesinde icra edilen askeri tatbikat, Katar Özel Kuvvetleri, Katar Emirliği Hava Kuvvetleri ve ABD Özel Kuvvetleri tarafından gerçekleştirildi.

Katar'ın geçen cuma başkent Doha'nın güneyinde kara sularında başlattığı ortak tatbikata iki ABD savaş gemisi ile Katar deniz kuvvetlerinden birlikler katılmıştı. Tatbikatın füze ve top atışlarının yapılacağı bir dizi özel deniz operasyonu ile Katar ve ABD uçakları ile deniz unsurlarının ortak operasyon icrasını içerdiği bildirilmişti.

Tatbikat, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında başlayan krizden sonra bir ilk olma özelliği taşıyor.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Mısır ve Yemen, 5 Haziran'da "teröre destek vermekle suçladıkları" Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Suudi Arabistan ayrıca Katar'ın tek kara sınırını da kapatmıştı.
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