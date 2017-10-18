'Zaten istifa edersem kaybedeceğim, bari dik durayım da...'

Yaşar, 'Yoksa Melih Bey istifa etmeyecek mi?' başlıklı bir yazı kaleme alırken, AKP kulislerinde Gökçek'in istifasının cuma gününe kadar bir basın toplantısıyla duyurulacağının konuşulduğunu aktardı.





Yaşar, Gökçek cephesinde ise istifa yerine görevden alınma beklentisi olduğunu şu ifadelerle ileri sürdü:





"Kabul edelim ki gelinen aşama ve tartışmaların şekli artık AK Parti'ye zarar veriyor. Kasım başı filan değil hemen bu hafta içinde yaşananlara son nokta konması isteniyor.





Melih Bey, önce 2019 Ocak, sonra da 23 Nisan 2018'e kadar süre istemiş. Ama Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip Erdoğan) bu taleplerine hep olumsuz cevap vermiş.





Belediye Meclis üyelerinin Ankara İl Başkanlığına çağrılması ile son nokta konmuştu zaten. TUR uçağında sorulara Cumhurbaşkanından net cevaplar gelmişti: 'Bu işi daha fazla uzatmayın' mesajı hedefe ulaşmıştı.







Satır aralarının okunması veya çözümlenmesi gibi bir durum söz konusu bile değildi. Her şey Cumhurbaşkanı cephesinden bakıldığı zaman çok netti.





En son Melih Bey, AK Parti Ankara İl Başkanı Mustafa Nedim Yamalı ile görüşmüş: 'Cumhurbaşkanımız bana 'istifa et' demedi.. Siz niye Belediye Meclis Üyelerine böyle bir talimat verdiniz' diye sormuş. Melih Gökçek, 'bugün-yarın' derken neredeyse 15 gündür istifa etmedi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Melih Gökçek'le yaptığı görüşmenin bir bölümüne İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılması da önemli. Bakan Soylu, aynı şekilde geçen hafta cuma günü Balıkesir Belediye Başkanı ile yapılan görüşmede de yer almış."





'İSTİFA HER AN GELEBİLİR'







"AK Parti kulislerinde istifanın her an gelebileceği konuşuluyor. Çarşamba, perşembe veya cuma. Melih Bey basın toplantısıyla istifa edecek ve soru almayacak.





Aynı Kadir Topbaş gibi. Yazılı açıklama veya twitterdan da işi bitirebilir diyenler var."





'PEKİ GÖKÇEK CEPHESİNDE SON DURUM NE?'





"Aldığımız bilgilere göre Melih Bey istifa etmeyecek. 'Etseydi zaten bugüne kadar ederdi' deniyor. Peki ama ne yapacak?

Çok yakın çevresine söylediklerini kelimesi kelimesine yazalım: 'Zaten istifa edersem de kaybedeceğim.. Dik durursam kaybedersem de onurlu kaybederim.'

'Cumhurbaşkanımız hiçbir görüşmemde benden istifamı da istemedi' diyormuş. Yüz yüze neler konuşuldu bilmiyoruz ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları hiçbir soru işareti bırakmadı. Anladığımız kadarıyla Melih Bey görevden alınmayı beklemeye başlamış. Umarız konu bir şekilde tatlıya bağlanarak sonuçlanır."