Makam odana 17/25 saati yaptırıp önünde poz verirken...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile tartışmaya giren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, “Makam odalarına 17.25 saati yaptırıp önünde basın mensuplarına poz verecek bir aymazlıkla 17-25 Aralık operasyonlarının siyasi sözcülüğünü üstlenenlerin” ifadelerini kullandı.





“Bugün hamasi bir dille devlet stratejisinden ve Türkmen haklarından bahsetmeleri de, Kırım’ın Türk kimliği konusunda susanların Kerkük’ün Türk kimliğinden dem vurmaları da yüzeysel ve ikiyüzlü hamasetten başka bir şey değildir. Taşkentli bir yörük Türkmen’e Türklük dersi vermeye çalışmak, hayatları boyunca bir kez Kerkük’e uğramamış olanların haddine değildir…” diyen Davutuoğlu’nun 17-25 rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarında Devlet Bahçeli’nin tutumunu hatırlatmasından sonra sözlerini şöyle sürdürdü:





“Makam odalarına 17.25 saati yaptırıp önünde basın mensuplarına poz verecek bir aymazlıkla 17-25 Aralık operasyonlarının siyasi sözcülüğünü üstlenenlerin, 7 Haziran seçimleri sonrasında siyasi bir açgözlülük ve ferasetsizlikle ülkeyi istikrarsızlaştırma pahasına AK Parti’ye her türlü hakareti yapanların, TBMM’nde çoğunluğu olmamasına rağmen her türlü riski alarak 23 Temmuz 2015’te devletin bekasına ve milletin birliğine kast etmiş bütün terör örgütlerine karşı aynı anda kararlı bir mücadele başlatmış olan AK Parti hükümetini Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla oluşan anayasal hükümette yalnız bırakanların ve 1 Kasım seçimlerinde AK Parti’nin oy kaybetmesi için her türlü yalan ve hakarete başvuranların, bugün o zor günlerde aziz ülkemizin ve partimizin kan kaybetmemesi için bütün varlığını ortaya koyduğuna milletimizin şahit olduğu AK Parti Genel Başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı’nı hedef alan hakaretlerini milletimizin derin vicdanına ve bütün o süreçte partimizin başarısı için ter ve gözyaşı döküp secdelerde dua eden yiğit AK Parti gönüllülerinin dava aşklarına havale ediyorum.”