Zarrab'tan kol saati itirafı: Zafer Çağlayan'a verdiği kol saatinin rüşvetmiş

Savcı, Zarrab’ın yaptığı tanıklık anlaşmasıyla ilgili sorular sordu.
Anlaşma kapsamında Zarrab, tanık koruma programından yararlanabileceğini, ancak henüz bu programa başvurmadığını söyledi.
Savcı, Zarrab’a, tanıklık etmesi durumunda kendisine cezaevinden çıkacağı yönünde bir vaat verilip verilmediğini sordu.
Zarrab "Hayır" dedi.
Savcı, eğer tanıklık sırasında yalan söylerse, anlaşmasının sonlanacağını hatırlattı.
Zarrab “Bu bence hayatımda olabilecek en kötü şey olur” dedi.
“Neden?” sorusuna, anlaşmasının ihtilaflı hale geleceğini ve kendisine yeni suçlar yöneltileceğini söyleyerek yanıt verdi.
Zarrab, Çağlayan'a verdiği kol saatinin rüşvet olduğunu söyledi
Savcı: Türk yetkililerine rüşvet verdiniz mi?
Zarrab: Evet
Savcı, Reza Zarrab’ın Zafer Çağlayan’a verdiği saati soruyor.
Savcı: Bu bir rüşvet miydi?
Zarrab: Evet
Savcı, Çağlayan’a alındığı söylenen piyanoyu soruyor.
Savcı: Bu bir rüşvet miydi?
Zarrab: Evet
Zarrab, Çağlayan'a verdiğini söylediği rüşvetin delillerini gösterdi
Zarrab "Bunlar Zafer Çağlayan'a ödenen paralardı" diyerek elindeki delilleri gösterdi.
Zarrab’a göre bunlar, Zarrab'ın İran ticaretinden ödenen "komisyonlardandı."