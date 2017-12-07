Zarrab'tan kol saati itirafı: Zafer Çağlayan'a verdiği kol saatinin rüşvetmiş

Savcı, Zarrab’ın yaptığı tanıklık anlaşmasıyla ilgili sorular sordu.





Anlaşma kapsamında Zarrab, tanık koruma programından yararlanabileceğini, ancak henüz bu programa başvurmadığını söyledi.





Savcı, Zarrab’a, tanıklık etmesi durumunda kendisine cezaevinden çıkacağı yönünde bir vaat verilip verilmediğini sordu.





Zarrab "Hayır" dedi.



