Samanyolu Haber /Gündem / Zarrab'tan kol saati itirafı: Zafer Çağlayan'a verdiği kol saatinin rüşvetmiş /07 Aralık 2017 23:44

Zarrab'tan kol saati itirafı: Zafer Çağlayan'a verdiği kol saatinin rüşvetmiş

Reza Zarrab ilk defa Zafer Çağlayan'a verdiği kol saatinin rüşvet olduğunu söyledi

SHABER3.COM

Savcı, Zarrab’ın yaptığı tanıklık anlaşmasıyla ilgili sorular sordu.

Anlaşma kapsamında Zarrab, tanık koruma programından yararlanabileceğini, ancak henüz bu programa başvurmadığını söyledi.

Savcı, Zarrab’a, tanıklık etmesi durumunda kendisine cezaevinden çıkacağı yönünde bir vaat verilip verilmediğini sordu.

Zarrab "Hayır" dedi.

Savcı, eğer tanıklık sırasında yalan söylerse, anlaşmasının sonlanacağını hatırlattı.

Zarrab “Bu bence hayatımda olabilecek en kötü şey olur” dedi.

“Neden?” sorusuna, anlaşmasının ihtilaflı hale geleceğini ve kendisine yeni suçlar yöneltileceğini söyleyerek yanıt verdi.

Zarrab, Çağlayan'a verdiği kol saatinin rüşvet olduğunu söyledi

Savcı: Türk yetkililerine rüşvet verdiniz mi?

Zarrab: Evet

Savcı, Reza Zarrab’ın Zafer Çağlayan’a verdiği saati soruyor.

Savcı: Bu bir rüşvet miydi?

Zarrab: Evet

Savcı, Çağlayan’a alındığı söylenen piyanoyu soruyor.

Savcı: Bu bir rüşvet miydi?

Zarrab: Evet

Zarrab, Çağlayan'a verdiğini söylediği rüşvetin delillerini gösterdi
Zarrab "Bunlar Zafer Çağlayan'a ödenen paralardı" diyerek elindeki delilleri gösterdi.

Zarrab’a göre bunlar, Zarrab'ın İran ticaretinden ödenen "komisyonlardandı."
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