SPD kongresinde koalisyon görüşmelerine yeşil ışık

Almanya'da 24 Eylül'deki seçimlerin ardından oluşan Federal Meclis aritmetiği nedeniyle süren hükümetsizlik krizinde yeni bir dönemece girildi. Sosyal Demokrat Parti (SPD) uzun süren tartışmaların ardından Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ile koalisyon ön müzakerelerine gitme kararı aldı.

Partinin Berlin'de başlayan üç günlük kongresine katılan yaklaşık 600 delege Hristiyan Birlik ile ‘ucu açık' müzakerelere başlanması yönünde oy kullandı. Buna göre, Almanya'nın önünde üç seçenek var: Ya yeniden bir Büyük Koalisyon kurulabilecek ya da SPD, Angela Merkel (CDU) başbakanlığında bir azınlık hükümetine dışarıdan destek verecek. Yeniden seçimlere gidilmesi opsiyonu da ‘ucu açık' görüşmelerin olası sonuçlarından bir diğeri.

SPD Genel İdare Kurulu da pazartesi günü Hristiyan Birlik partileri ile ucu açık görüşmelere başlanması yönünde karar almıştı.

Parti kongresinde konuşan SPD Genel Başkanı Martin Schulz, Hristiyan Birlik partileri ile masaya oturulması gerektiğini belirtti. Federal Meclis seçimlerinin hemen ardından Büyük Koalisyon'un kendileri için söz konusu olmayacağını açıklayan ve Hristiyan Birlik, Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller arasında Jamaika Koalisyonu kurulabilmesi için sürdürülen ön görüşmelerin sonuçsuz kalması sonrasında da bu tutumunu değiştirmeyen Schulz, Berlin'de "Her ne pahasına olursa olsun iktidara ortak olacağız diye bir şey söz konusu değil. Ama her ne pahasına olursa olsun iktidara ortak olmayacağız diye çaba da sarf edemeyiz” ifadesini kullandı.

SPD, CDU ve CSU parti liderlerinin gelecek haftaya masaya oturacağı, ancak olası koalisyon müzakereleri konusunda ise ocak ayında yapılacak SPD olağanüstü parti kongresinde karar alınacağı bildirildi. Olası bir koalisyon anlaşmasının ise, daha sonra 440 bin parti üyesi tarafından mektupla oylanması öngörülüyor.



