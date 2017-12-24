Samanyolu Haber /Gündem / Zarrab açtığı davalardan vazgeçti... /24 Aralık 2017 09:30

Zarrab açtığı davalardan vazgeçti...

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli’deki konuşmasında Reza Zarrab’ın (Rıza Sarraf) avukatının kendisine yönelik açtıkları davalardan vazgeçtikleri bilgisini kamuoyuyla paylaştı.

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4 bakanla ilgili yolsuzluk iddialarının ortaya çıktığı günlerde Kılıçdaroğlu konuşmalarında “Sarraf’ın bakanları ele geçirdiği, rüşvetçi olduğu” yönünde ifadeler kullanmıştı. Kılıçdaroğlu, konuşmalarında sık sık Zarrab’ın en çok kendisi hakkında dava açtığını söylemişti. Cumhuriyet’in haberine  göre Reza Zarrab, Kılıçdaroğlu hakkında toplam 6 tane manevi tazminat davası açtı. Bunlardan beşi Kılıçdaroğlu lehine, biri ise aleyhte sonuçlanırken davaların tümü Yargıtay aşamasında bulunuyor. Zarrab’ın avukatı, Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’i arayarak davalardan feragat ettiklerini, bununla ilgili kendilerini bilgilendirmek istediğini söyledi. Davalardan feragat edileceği sözlü olarak bildirilirken, UYAP sistemine henüz yansımadığı öğrenildi.

Zarrab, Amerika’da Hakan Atilla’nın yargılandığı davada tanık olarak 17-25 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonlarıyla ortaya çıkarılan rüşvet ve hayali ihracatları, bakanların ve dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan’ın ilişkilerini tek tek itiraf ederek deşifre etmişti.
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