Zarrab açtığı davalardan vazgeçti...









4 bakanla ilgili yolsuzluk iddialarının ortaya çıktığı günlerde Kılıçdaroğlu konuşmalarında “Sarraf’ın bakanları ele geçirdiği, rüşvetçi olduğu” yönünde ifadeler kullanmıştı. Kılıçdaroğlu, konuşmalarında sık sık Zarrab’ın en çok kendisi hakkında dava açtığını söylemişti. Cumhuriyet’in haberine göre Reza Zarrab, Kılıçdaroğlu hakkında toplam 6 tane manevi tazminat davası açtı. Bunlardan beşi Kılıçdaroğlu lehine, biri ise aleyhte sonuçlanırken davaların tümü Yargıtay aşamasında bulunuyor. Zarrab’ın avukatı, Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’i arayarak davalardan feragat ettiklerini, bununla ilgili kendilerini bilgilendirmek istediğini söyledi. Davalardan feragat edileceği sözlü olarak bildirilirken, UYAP sistemine henüz yansımadığı öğrenildi.





Zarrab, Amerika’da Hakan Atilla’nın yargılandığı davada tanık olarak 17-25 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonlarıyla ortaya çıkarılan rüşvet ve hayali ihracatları, bakanların ve dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan’ın ilişkilerini tek tek itiraf ederek deşifre etmişti.