Samanyolu Haber /Gündem / 'Zarrab konusunu Trump'la konuşacağım' /01 Aralık 2017 11:47

'Zarrab konusunu Trump'la konuşacağım'

Tayyip Erdoğan, AKP milletvekilleriyle gruplar halinde ikinci kez yaptığı toplantıda Reza Zarrab davası ve CHP'nin açıkladığı belgelerle ilgili konuştu.

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Son açıklanan belgeler sebebiyle seçim bölgelerinde zor duruma düşen AKP'li vekilleri ikna için saraya çağıran Erdoğan'ın toplantısına milletvekili Ahmet Davutoğlu katılmadı. Davutoğlu'nun mazeret bildirdiği belirtilirken dün Mustafa Şentop üstü kapalı olarak Zarrab'ın ABD'ye gittiği dönemin yetkililerini eleştirmiş ve ellerinde tutamayanların ihanet içinde olduğunu ifade etmişti. Davutoğlu o dönem Başbakanlık görevini yürütüyordu.

TRUMP'LA KONUŞACAĞIM

Erdoğan, ABD’de devam eden Reza Zarrab davasını “Türkiye’ye kumpas” olarak nitelediği konuşmasında ''Trump’a anlatacağım. Kendisiyle ikinci bir görüşmemiz olacak. Bu konuda muhatabımız Trump’tır.” dedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN BELGELERİYLE İLGİLİ: BEDELİNİ ÖDEYECEK

Milyonlarca dolar parayı ailesinin yurtdışına gönderdiği ortaya çıkan Erdoğan ''elinde salladığı tüm belgeler yalan. Yalan beyanlarla Meclis gündemini meşgul ediyor. Tam bir ihanet partisi. Bu hamlesinin bedelini ödeyecek.'' dedi
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