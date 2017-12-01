Flaş! Zarrab'ın itirafları sonrası AKP'de ikinci zirve

Erdoğan'dan AK Parti kurmaylarıyla kritik toplantı





Habertürk'ün haberine göre; Erdoğan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, AK Parti Genel Başkanı Hayati Yazıcı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun ile Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop ile bir görüşme yapacak. İddiaya göre gündem 2019'da hayata geçecek Cumhurbaşkanlığı Sistemi.





Toplantıda uyum yasalarının yanı sıra, Devlet Bahçeli'nin dile getirdiği, seçim ittifakı ve seçim barajı ile ilgili gündemlerinin de görüşülmesi bekleniyor.