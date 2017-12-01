Samanyolu Haber /Gündem / Flaş! Zarrab'ın itirafları sonrası AKP'de ikinci zirve /01 Aralık 2017 11:43

Flaş! Zarrab'ın itirafları sonrası AKP'de ikinci zirve

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki Zarrab davasının başlamasının ardından AKP'liler ile ikinci kez bir araya geliyor. Erdoğan İstanbul'da 15:00'te AKP kurmayları ile görüşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi programında bu görüşme yer almıyordu.

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Erdoğan'dan AK Parti kurmaylarıyla kritik toplantı

Habertürk'ün haberine göre; Erdoğan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, AK Parti Genel Başkanı Hayati Yazıcı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun ile Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop ile bir görüşme yapacak. İddiaya göre gündem 2019'da hayata geçecek Cumhurbaşkanlığı Sistemi. 

Toplantıda uyum yasalarının yanı sıra, Devlet Bahçeli'nin dile getirdiği, seçim ittifakı ve seçim barajı ile ilgili gündemlerinin de görüşülmesi bekleniyor.
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