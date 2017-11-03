'Zarrab iddianamesinde Erdoğan defalarca geçiyor, en son Noriega'nın başına gelmişti'

Twitter adresinden, ABD'de tutuklu bulunan Reza Zarrab davasının son iddianamesinde Erdoğan isminin çokça geçiyor olmasını "Yeni Zarrab iddianamesinde Erdoğan'ın ismi defalarca geçiyor. Böyle bir durum son olarak Manuel Noriega'nin başına gelmişti.'' diyerek yazdı















NORIEGA KİMDİR?





Manuel Antonio Noriega Moreno Panama'nın devrik devlet başkanıdır. Wikipedia'ya göre 1983 - 1989 yılları arasında devlet başkanlığı yapmış ve 1989 yılında ülkesi ABD'nin işgaline uğradığı için devlet başkanlığından ayrılıp ABD ordusuna teslim olmuştur. Yakalanan savaş esiri olarak gözaltına alındı ve ABD'ye nakledildi. Noriega Nisan 1992 yılında uyuşturucu kaçakçılığı, haraç toplama ve kara para aklama suçlarından yargılayıp 30 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. Panama ve Fransa olmak üzere her iki devlet tarafından iade taleplerinin sonucunda Eylül 2007'de ABD'deki hapis cezası sona ererek Fransa'ya göndermiştir. Fransa'da 2010 yılı Nisan ayında iadesine karar verildi. 27 Nisan 2010 tarihinde Paris'e getirildi ve Temmuz 2010'da iade koşulu olarak yeniden yargılanması sonrasında suçlu bulundu ve yedi yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak 23 Eylül 2011 tarihinde bir Fransız mahkemesi Noriega'nın tahliyesi için 1 Ekim 2011 tarihinde Panama'ya iadesine karar verdi. Bir Panama Komisyonu, görüşmeler için Fransa'ya gitti ve Fransa hükümeti Noriega'nın iadesini resmen 11 Aralık 2011'de gerçekleştirecektir. Kendisi 29 Mayıs 2017'de ölmüştür.

