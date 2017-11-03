Samanyolu Haber /Ekonomi / Enflasyon rakamları 9 yılın zirvesinde! /03 Kasım 2017 11:24

Enflasyon rakamları 9 yılın zirvesinde!

Tüketici fiyatları Ekim ayında yüzde 2.08 arttı, yıllık enflasyon yüzde 11.90 oldu. Yıllık enflasyonda 9 yılın zirvesi görüldü.

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Tüketici Fiyatları (TÜFE), ekim ayında aylık bazda yüzde 2.08 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 11,90’a çıktı. Bir önceki ay yüzde 10,98 olan çekirdek enflasyon ekim ayında 11.82'ye yükseldi.

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, hafta başında son enflasyon raporunu açıklarken, “yukarı yönlü sürpriz görebiliriz” demişti.

Anketlerde ise aylık TÜFE değişim beklentileri yüzde 0.86-2.17 artış bandında yer alırken, TÜFE’nin medyan bazında yüzde 1.70 artacağı tahmin ediliyordu. Ekim ayında TÜFE’nin ise yıllık yüzde 11.5 artacağı öngörülüyordu.

Yüzde 11.90'la yıllık enflasyon rakamı son 9 yılın zirvesine çıktı.

EN YÜKSEK ARTIŞ GİYİMDE

Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Ekim ayında endekste yer alan gruplardan, ev eşyasında yüzde 2,96, ulaştırmada yüzde 2,61, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,97 ve konutta yüzde 0,94 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Ekim ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise yüzde 0,01 ile haberleşme oldu. TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 12,74, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 12,63, sağlık yüzde 12,21 ve ev eşyası yüzde 11,65 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu. 
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