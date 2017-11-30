Samanyolu Haber /Gündem / Zarrab, Erdoğan ve Babacan'ın ismini verdi /30 Kasım 2017 19:29

Zarrab, Erdoğan ve Babacan'ın ismini verdi

Zarrab, “Başbakan Erdoğan ve Babacan İranla işlemlere (altın ticareti) yardım edilmesi için Vakıfbank ve Ziraat Bankasına şahsen talimat verdiler.” dedi.

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ABD’de Reza Zarrab’ın sanıklıktan tanıklığa geçtiği davanın 3. günün başlıyor. Dün ifade vermeye başlayan Zarrab, duruşma salonuna bugün mahkum kıyafetiyle değil, takım elbiseyle getirildi. Reza Zarrab ifadesinin ikinci gününde kürsüye çıktı.

Zarrab, FBI’ın cezaevinde tehdit edildiği için kendisini koruma altına aldığını söyledi, “Süleyman Aslan da Zafer Çağlayan gibi para istiyordu. Bunun içi Çağlayan’ın onayını almam gerekti” dedi. Zarrab, İran’ın Hindistan’daki petrol parası da Halkbank üzerinden aklandığını da itiraf etti. Duruşmada Savcı, “Dönemin başbakan kimdi?” sorusuna Zarrab, “Recep Tayyip Erdoğan” cevabını verdi. Böylelikle Erdoğan’ın ismi ilk kez geçmiş oldu.


 
Zarrab, “Başbakan Erdoğan ve Babacan İranla işlemlere (altın ticareti) yardım edilmesi için Vakıfbank ve Ziraat Bankasına şahsen talimat verdiler.” dedi.
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