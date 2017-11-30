Samanyolu Haber /Gündem / Ziraat’ten Zarrab'ın sözlerine açıklama /30 Kasım 2017 22:08

Ziraat’ten Zarrab'ın sözlerine açıklama

’Atilla’ya karşı ABD davası’nda Rıza Sarraf’ın İran’a yönelik ABD yaptırımlarının delindiği bankacılık işlemlerine Ziraat Bankası’nın da dahil olmak istediği yolundaki ifadesine yalanlama geldi.

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 Ziraat Bankası resmi bir açıklama yapmasa da bir yetkilisi, Sarraf’ın sözlerinin doğru olmadığını savundu.

Yetkili, “Bankamız her zaman uluslararası regülasyonlara (hukuksal düzenleme) uymuştur” dedi.
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