Zarrab davasındaki avukatların parasını kim ödüyor?





Geçen hafta Giuliani ve Mukasey'le yapılan çıkar çatışmasıyla ilgili duruşmadaki ifadeleri yeterli bulmayan Hakim Richard Berman, savunma makamına yeni sorular yöneltti.





Hakim Berman yayımladığı yazılı emirle Giuliani ve Mukasey’in ve bağlı oldukları hukuk kuruluşlarının ABD hükümeti ve ABD hükümetine bağlı hangi kuruluşlara ne tür hizmet verdiğini sordu. Hakim Berman, Giuliani ve Mukasey’in ve bağlı olduğu kuruluşların ABD hükümetine verdikleri tüm hizmetlerin listesini tam olarak istedi.





Hakim Berman ayrıca Giuliani ve Mukasey’in Amerikan hükümeti ve hükümete bağlı kuruluşlara verdiği hizmeti gönüllü olarak mı yoksa para karşılığında mı verdiklerini sordu. Hakim Berman bu soruların savunma makamından acilen yanıtlanmasına hükmetti.





‘Sarraf’ın avukatlarının parasını kim ödüyor?’





Geçen hafta yapılan duruşmada Hakim Berman’ın, “Giuliani ile Mukasey’in ve onların bağlı olduğu hukuk bürolarının ücretlerini, Rıza Sarraf ‘ın dışında, İran mı, Halk Bankası mı, Türkiye mi, ABD’mi ödüyor? Cevap evet ise, lütfen açıklayın” sorusunu avukat Benjamin Brafman yanıtlamıştı.





Avukat Brafman, Giuliani ve Mukasey’in avukatlık ücretlerinin İran tarafından ödenmediğini söylemiş, Türkiye ve Halk Bankası'yla ilgili herhangi bir cevap vermemişti. Avukat Brafman, ABD hükümetinin Giuliani ve Mukasey’in bağlı bulundukları firmaların bazı davalarında müşterisi olduğunu belirtmişti.





Sarraf’ın iki avukatı Giuliani ve Mukasey'le çıkar çatışmasıyla ilgili yeni duruşma, 11 Mayıs’ta New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde yapılacak.