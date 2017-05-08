Suriye'den Türkiye'yi kızdıracak YPG açıklaması

Şam'dan YPG açıklaması





Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, ülkedeki son gelişmeleri değerlendirdi. Basın toplantısı düzenleyen Muallim, Suriyeli Kürtlerden çatışmasızlık bölgelerine uzanan bir dizi konuda açıklama yaptı.







Muallim basın toplantısında, Suriyeli Kürtlerle ilgili bir soruya “Mevcut aşamada Suriyeli Kürtlerin IŞİD’le savaşı meşrudur” yanıtını verdi. Muallim, Suriyeli Kürtlerin savaşının ‘Suriye’nin bütünlüğünü koruma’ çerçevesine uyduğunu söyledi.





Suriye Dışişleri Bakanı, ordunun ‘temel hedefinin’ IŞİD’in elinde bulunan Irak sınırındaki Deyrül Zor vilayeti olduğunu açıkladı.





‘YABANCI ASKERLER GELMEYECEK’





Muallim, Şam yönetiminin çatışmasız bölgeler planına uyacağının altını çizdiği açıklamada, söz konusu bölgelerin askeri polis tarafından kontrol edileceğini, yabancı askerlerin Suriye’ye gitmeyeceğini söyledi. Suriye Dışişleri Bakanı, ABD’nin de çözüm için Rusya’yla anlaşması gerektiğini ‘idrak etmiş göründüğünü’ söyledi.