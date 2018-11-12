Zarrab Davasında yeni gelişme: Yargılama devam ediyor 11 yeni belge dosyaya eklendi...

Sözcü yazarı Zeynep Gürcanlı, yargılamanın sona erdiği nisan ayından bu yana dosyasına tam 11 tane gizli belge konulduğunu belirttiği Zarrab için “Belli ki konuşmaya devam ediyor” dedi.







Gürcanlı, “Menbiç pazarlığı” başlığıyla yayımlanan yazısında “Mart 2016’da Reza Zarrab’ın Florida’da gözaltına alınmasıyla başlayan ABD’deki ‘Zarrab davası’, Nisan 2018’de Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’ya hapis cezasıyla sona erdi” hatırlatmasında bulundu.





Sözlerine “Ama yargılamayı yapan New York Güney Bölge Federal Mahkemesi’ndeki ‘Zarrab’ başlıklı dosyaya bakınca çok dikkat çekici bir durum ortaya çıkıyor” diye devam eden Gürcanlı, şunları kaydetti:





— Yargılamanın sona erdiği geçen nisandan bu yana, mahkeme dosyasına tam 11 tane mühürlü/gizli belge konulmuş. Belli ki Atilla yargılaması bitmesine rağmen, “itirafçı” Zarrab konuşmaya devam ediyor. ABD’de yargılanacak kişi eğer ülkede değilse, hakkındaki iddianameler de kamuoyuna açıklanmıyor. Nitekim, Reza Zarrab hakkındaki iddianame de yakalanana kadar “gizli/mühürlü” tutulmuştu. Acaba bu yeni “mühürlü/gizli” belgeler, yeni iddianameler olmasın? Yakında anlarız