Tablet ve Akıllı Telefonlar nasıl kambur yapıyor?

Her gün hayatın bir alanında, telefon ya da tabletteki oyuna odaklanmış, çevresindeki olup bitenle ilişkisini tamamen kesmiş onlarca çocuk görmek mümkün.







Ancak uzmanlara göre bu durum, çocuklarda çok ciddi sağlık ve gelişme sorunlarına yol açıyor. Tablet bilgisayarlar ve akıllı telefonlar nedeniyle çocuklarda boyun ve bel rahatsızlıkları başta olmak üzere çok sayıda rahatsızlığın ciddi biçimde artış gösterdiği belirtiliyor. Bu aletler, yoğun biçimde kullanım nedeniyle gelişme çağındaki çocukların omurgalarında ciddi hasara yol açıyor.







BBC’nin konunun uzmanlarıyla görüşerek yaptığı haberdeki verilere göre, dünya çapında genç kuşakları bekleyen en önemli tehlikelerin başında, boyun fıtığı ve kamburluk geliyor.





BOYUN, SIRT VE BİLEK AĞRILARI ARTTI; ÇOCUKLAR KAMBURLUK TEHDİTİ İLE KARŞI KARŞIYA





Boyun, sırt, bilek ve göz ağrısı gibi hastalıklar, en fazla 5 – 9 yaş arası çocuklarda görülüyor. Uzmanlara göre en iyi tedavi, çocukların tablet ve akıllı telefon kullanımına sınırlama getirilmesi.





Hollanda’da son yıllarda 8 – 18 yaş aralığındaki çocuklarda sırt ve boyun şikayetleri yüzde 40 oranında arttı.





Hollandalı uzmanlara göre, çocuklarda tablet ve akıllı telefon kullanımına bağlı rahatsızlıklar “alarm” düzeyinde.





Ortopedik cerrah Peter Loon’a göre boyun fıtığı ve kamburluk başta olmak üzere bu aletlerin kullanımından kaynaklanan rahatsızlıklar ciddi bir soruna dönüşüyor.





TABLET VE MOBİL TELEFON KULLANIMI KAFA AĞIRLIĞI BASKISINI ARTIRIYOR





Fizyoterapist Maurice Blom, kafa ağırlığının yaklaşık 5 kilo olduğunu belirterek, telefon ve tablet kullanımı ile bu ağırlığın sürekli olarak aşağı baskı yaptığını söylüyor.





Blom, bu sarkmanın vücutta boyun fıtığı ve kamburluk başta olmak üzere birçok kronik rahatsızlığa yol açtığını vurguluyor.





ÇOCUKLARIN PARMAK VE BOYUN ŞİKAYETLERİNDE ARTIŞ VAR





Uzmanlara göre, WhatsApp kullanımı ve kısa mesaj yazımı da çocuklarda boyun ve parmak şikayetlerinin artmasına neden oluyor.





Yapılan araştırmalara göre, Danimarka’da boyun fıtığı sorunu nedeniyle fizyoterapiste giden 10 – 14 yaş arasındaki çocukların sayısı, 2008 yılına göre iki kat arttı.





Danimarka’da, uzun süreli tablet ve telefon kullanımı yüzünden giderek daha fazla çocuk boyun sorunu yaşıyor. 5 – 9 yaş arasındaki çocuklarda bu sorun daha yüksek.





‘ENGEL OLMAK, TEDAVİDEN DAHA KOLAY’





Belçika’da bu konuda kapsamlı bir araştırma yapılmamış ancak çocuklardaki ciddi sağlık sorunlarının, diğer Avrupa ülkelerinden az olmadığı vurgulanıyor.





Gent Üniversitesi’nden Profesör Barbara Cagnie, akıllı telefon ve tabletle sürekli öne eğilme sonucu boyun kasları ve eklemlerin ciddi hasar gördüğünün altını çiziyor.





Belçikalı fizyoterapi uzmanının ebeveynlere tavsiyesi, çocukların aşırı tablet ve akıllı telefon kullanımına engel olmaları.





Profesör Cagnie’ye göre, aşırı kullanıma engel olmak tedavi etmekten daha kolay. Çünkü, tedavi edilse bile kullanım sınırlanmadığı sürece şikayetler hiçbir zaman tamamen ortadan kalkmayacak.





UZUN SÜRE TABLET İLE OYNATMAYIN; OTURUŞ ŞEKLİNİ SIKÇA DEĞİŞTİRMESİNİ SÖYLEYİN





Korumanın, şikayetlerin azalmasında önemli bir rol oynadığına işaret eden Barbara Cagnie, “Çocuklarınızı uzun süre tablet ya da telefonla oynatmayın. Oynarken de sık sık oturuş şeklini değiştirmeye teşvik edin” diyor.





Hollanda başta olmak üzere bir çok Avrupa ülkesinde sadece tablet, telefon ve oyun konsoluna bağlı rahatsızlıklara bağlı şikayetleri ele alan ortopedi klinikleri oluşturuluyor.