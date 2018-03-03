Samanyolu Haber /Dünya / Zarrab davasına iki gizli dosya daha... Yeni itiraflar mı, yeni iddianame mi? /03 Mart 2018 08:37

Zarrab davasına iki gizli dosya daha... Yeni itiraflar mı, yeni iddianame mi?

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde devam eden Zarrab davası kayıtlarına son iki haftada iki yeni gizli dosya daha girdi. İki hafta önce 495 sıra numarasıyla kayıtlara geçen gizlilik kararı olan belge sonrasında bu hafta da 496 kayıt numarasıyla yine gizlilik kararı olan bir belge daha kayıtlara eklendi.

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Amerika’nın Sesi’nden Can Kamiloğlu’nun haberine göre, dava kayıtlarına yeni giren ve gizlilik kararı olan dosyaların, Zarrab’ın itiraflarından sonra yeni bir iddianame olabileceği gibi, savunma veya savcılık tarafından gizli kalması istenilen başka bir belge olma ihtimali dile getiriliyor.

New York Güney Bölgesi Federal Hakimi Richard Berman’ın onayıyla kayıtlara gizlilik kararıyla konulan belgelerin, davada yargılanan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla ya da Reza Zarrab’ın savunma avukatları tarafından mı, yoksa savcılık tarafından mı konulduğu bilinemiyor.

Son iki haftada kayıtlara geçen iki gizli dosyanın muhtemelen yeni bir iddianame olabileceği gibi davanın hakimi Richard Berman’ın, yazılı bir emrine verilen cevaplar olabileceği de belirtiliyor.

Hakim Richard Berman, 18 Ocak’ta aldığı bir kararla, Reza Zarrab ve Mehmet Hakan Atilla’nın avukatlarından, geçmişte Türk ve Amerikalı hükümet yetkilerle yaptıkları görüşmeleri, yazışma ve mesajları tarihleriyle ayrıntılı olarak kendisine bildirmelerini istemişti.

Hakim Berman, avukatlardan söz konusu yetkililerle yapılan görüşmelerin tarihini, isimlerini, görüşmenin ya da yazışmanın sebebini ve alınan sonucu açıklayan ayrıntılı bir rapor da istemişti.

Hakim Berman’ın, Reza Zarrab’ın avukat olarak tuttuğu eski New York Belediye Başkanı Rudolph Giuliani’yle eski Adalet Bakanı Michael Mukasey’nin ve aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da bulunduğu bazı Türk yetkililerin dava ile ilişkilerini ortaya çıkarmayı amaçladığı belirtilmişti.

Reza Zarrab’ın, ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımları delmek için çalıştığı bazı önemli isimleri savcılığa açıkladığı biliniyor.

Bu nedenle Zarrab’ın, Türkiye ya da başka ülkelerde işbirliği yaptığı bazı isimlerin de yer aldığı yeni bir iddianamenin hazırlanmasının da ihtimaller dahilinde olduğu iddia ediliyor.

İki hafta önce 495 sıra numarasıyla kayıtlara geçen gizlilik kararı olan belge sonrasında bu hafta da 496 kayıt numarasıyla yine gizlilik kararı olan bir belge daha kayıtlara eklendi.

Amerikaninsesi.com
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