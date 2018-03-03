Samanyolu Haber /Gündem / Acılı Baba KHK mağduru çıktı /03 Mart 2018 08:47

Acılı Baba KHK mağduru çıktı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’e yönelik yürüttüğü harekatta şehit düşen Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç’un babası Ahmet Koç’un, 2016 yılında hizmet hareketine yakın olduğu iddiasıyla AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi’nden ihraç edildiği ortaya çıktı.

SHABER3.COM

Önceki gün Suriye'de şehit olan 8 asker arasında yer alan ve Diyarbakır’daki Jandarma Komando Taburu’nda görevli olduğu öğrenilen 23 yaşındaki Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç'un babasının KHK mağduru olduğu ortaya çıktı.
 

Konya’nın Selçuklu ilçesi Kılıçaslan Mahallesi’nde oturan annesi Fatma Zehra ve babası Ahmet Koç’a acı haber askeri yetkililer tarafından verildi. Koç ailesi, dört kardeşin en büyüğü olan çocuklarının şehadet haberi ile büyük üzüntü yaşadı. Şehit haberini alan yakınlarının akın taziyeye geldiği şehit evinin bulunduğu apartmana Türk Bayrağı asıldı. Bekar olan şehit Koç’un doğum gününün dün olduğu ve 2015 yılında astsubay olarak görevine başladığı öğrenildi.

Konya Beyhekim Devlet Hastanesi morgundan alınan şehit Koç’un cenazesi, merkez Selçuklu ilçesi Kılıçarslan Mahallesi Urfa Sokak’taki babaevine getirildi. Şehidin naaşı, burada ailesi ve yakınları tarafından karşılandı.

AKP’LİLER VE YANDAŞ MEDYA O BABAYI GURURLA PAYLAŞTI

Şehidin naaşı, helallik alınmasının ardından, Musalla Mezarlığı’na getirildi. Şehidin babası Ahmet Koç burada, oğlunun tabutuna sarıldı. Duygusal anların yaşandığı törende baba Ahmet Koç’u, yakınları teselli etti. Baba Ahmet Koç’un cenaze törenindeki davranışlarını AKP’liler gururlanarak haberleştirdi ve sosyal medya hesaplarından paylaştı.

KOMŞULARI TACİZ ETMİŞ

Ancak baba Ahmet Koç’un 22 Kasım 2016 yılında AKP Konya Büyükşehir Belediyesi’ndeki işinden KHK ile ihraç edildiği ortaya çıktı.

Hizmet hareketine yakın olduğu iddiasıyla işinden olan Koç ailesi, bu süreçte komşularının tacizine de maruz kaldığı yakınları tarafından belirtildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Acılı Baba KHK mağduru çıktı Sonraki Haber >>

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:44:37