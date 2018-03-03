Acılı Baba KHK mağduru çıktı

Önceki gün Suriye'de şehit olan 8 asker arasında yer alan ve Diyarbakır’daki Jandarma Komando Taburu’nda görevli olduğu öğrenilen 23 yaşındaki Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç'un babasının KHK mağduru olduğu ortaya çıktı.







Konya’nın Selçuklu ilçesi Kılıçaslan Mahallesi’nde oturan annesi Fatma Zehra ve babası Ahmet Koç’a acı haber askeri yetkililer tarafından verildi. Koç ailesi, dört kardeşin en büyüğü olan çocuklarının şehadet haberi ile büyük üzüntü yaşadı. Şehit haberini alan yakınlarının akın taziyeye geldiği şehit evinin bulunduğu apartmana Türk Bayrağı asıldı. Bekar olan şehit Koç’un doğum gününün dün olduğu ve 2015 yılında astsubay olarak görevine başladığı öğrenildi.





Konya Beyhekim Devlet Hastanesi morgundan alınan şehit Koç’un cenazesi, merkez Selçuklu ilçesi Kılıçarslan Mahallesi Urfa Sokak’taki babaevine getirildi. Şehidin naaşı, burada ailesi ve yakınları tarafından karşılandı.







AKP’LİLER VE YANDAŞ MEDYA O BABAYI GURURLA PAYLAŞTI





Şehidin naaşı, helallik alınmasının ardından, Musalla Mezarlığı’na getirildi. Şehidin babası Ahmet Koç burada, oğlunun tabutuna sarıldı. Duygusal anların yaşandığı törende baba Ahmet Koç’u, yakınları teselli etti. Baba Ahmet Koç’un cenaze törenindeki davranışlarını AKP’liler gururlanarak haberleştirdi ve sosyal medya hesaplarından paylaştı.





KOMŞULARI TACİZ ETMİŞ





Ancak baba Ahmet Koç’un 22 Kasım 2016 yılında AKP Konya Büyükşehir Belediyesi’ndeki işinden KHK ile ihraç edildiği ortaya çıktı.





Hizmet hareketine yakın olduğu iddiasıyla işinden olan Koç ailesi, bu süreçte komşularının tacizine de maruz kaldığı yakınları tarafından belirtildi.