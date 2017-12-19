Samanyolu Haber /Gündem / Zarrab davası sona yaklaştı... Savcı son sözlerini söylüyor... /19 Aralık 2017 23:48

Zarrab davası sona yaklaştı... Savcı son sözlerini söylüyor...

Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını deldiği iddiasıyla tek sanık olarak yargılandığı davanın 16. oturumu görülüyor.

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Reza Zarrab’ın tanık olduğu ve Halkbank Müdürü Hakan Atilla’nın tek tutuklu sanık olduğu ABD’deki davanın final duruşmasında hareketli anlar yaşandı. Savcı Yardımcısı Lockard son mütalaasını verdi.

Mütalaadan önce son kez söz verilen Hakan Atilla bu güne kadar verdiği ifadede sahte gıda ticareti ve ABD ambargolarını delme konusunda Reza Zarrab'a talimat verdiği konusundaki iddiaları reddetti, konuşmalarında şifreli kelimeler kullandıkları iddiasını yalanladı. Atilla avukatının “Zarrabı’ı sever miydiniz?” sorusunu “Severdim diyemem ama ona bu yüzden farklı davranamazdım çünkü bankanın müşterisiydi” diye yanıtladı. 
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