Erdoğan eski sağ kolunun kellesini bakın ne için istemiş?

Kadıoğlu’nun kamuoyuna deklare ettiği gibi ‘sağlık sorunları’ nedeniyle görevinden istifa etmesinin doğru olmadığı ortaya çıktı. İstifa gerekçesinin ardında Esenyurt’ta yaşanan konut ve imar krizi var. İlçedeki 29 konut projesinin tamamında usulsüzlük olduğu, imar tablosunun dışında 3 milyon metrekarelik kaçak inşaat yapıldığı anlaşıldı. Kadıoğlu, Erdoğan İBB Başkanı iken yakın çalışma ekibinde yer aldı. İsmi Erdoğan’ın yolsuzlukla ilgili ilk yargılamalarından biri olan AKBİL davasında geçmişti.





Türkiye’yi meşgul eden ‘istifa’nın sebebi belli oldu. Esenyurt Belediye Başkanı AKP’li Necmi Kadıoğlu’nun istifasının ardında bölgede onbinlerce mağdur yaratan imar krizinin olduğu ortaya çıktı.





Hazırlanan listeye göre bölgedeki 29 konut projesinin tamamında fazla inşaat yapıldı ve dev konut projelerinin tamamında, plandaki emsal hakkının dışına çıkıldı.Toplamda 2,9 milyon metrekare fazladan inşaat yapıldı. Esenyurt Belediyesi’nin ortak olduğu 4 projede de fazlalık bulunuyor.





Esenyurt Bölgesi’nde proje geliştiren firmaların fazladan inşaat yaptığı yönündeki tartışmalarda, şirketler Esenyurt Belediye’sini, belediye firmaları suçlarken, tartışmalara son noktayı koyacak liste ortaya çıktı. Listenin Esenyurt Belediyesi bünyesinde hazırlandığı öğrenildi.





Listede yer alan inşaat projeleri dört kategoride yer almış. İlk kategoride şirketlerin sahip olduğu 21 proje yer alıyor. Anılan projeler arasında, Newista Residance, Lavinya City, Babil Kuleleri, Fi Side, Ukra City gibi geniş çaplı tanıtım kampanyaları yapılan projeler yer alıyor. Listede, Esenyurt Belediyesi’nin de hissesinin olduğu 4 proje sıralanıyor. Yine ruhsatsız olan 4 projede listede yer alıyor.





Listede yer alan bilgilere göre, söz konusu projelerin tamamında fazladan yapılmış inşaatlar bulunuyor.





29 projede olması gereken emsal hakkı toplam 2 milyon 143 bin metrekare olması gerekirken, yapı ruhsatlarında toplam inşaat alanı 4 milyon 942 bin 139 metrekare olarak hesaplandı. Anılan projelerde fazladan yapılan inşaat alanı ise 2 milyon 982 bin 163 metrekare.