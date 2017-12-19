Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan eski sağ kolunun kellesini bakın ne için istemiş? /19 Aralık 2017 23:52

Erdoğan eski sağ kolunun kellesini bakın ne için istemiş?

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminden en yakınındaki isimlerden Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu’nun görevi bırakmasının arka planı aydınlanıyor.

SHABER3.COM

 Kadıoğlu’nun  kamuoyuna deklare ettiği gibi ‘sağlık sorunları’ nedeniyle görevinden istifa etmesinin doğru olmadığı ortaya çıktı. İstifa gerekçesinin ardında Esenyurt’ta yaşanan konut ve imar krizi var. İlçedeki 29 konut projesinin tamamında usulsüzlük olduğu, imar tablosunun dışında 3 milyon metrekarelik kaçak inşaat yapıldığı anlaşıldı. Kadıoğlu, Erdoğan İBB Başkanı iken yakın çalışma ekibinde yer aldı. İsmi Erdoğan’ın yolsuzlukla ilgili ilk yargılamalarından biri olan AKBİL davasında geçmişti.

 Türkiye’yi meşgul eden ‘istifa’nın sebebi belli oldu. Esenyurt Belediye Başkanı AKP’li Necmi Kadıoğlu’nun istifasının ardında bölgede onbinlerce mağdur yaratan imar krizinin olduğu ortaya çıktı.

Hazırlanan listeye göre bölgedeki 29 konut projesinin tamamında fazla inşaat yapıldı ve dev konut projelerinin tamamında, plandaki emsal hakkının dışına çıkıldı.Toplamda 2,9 milyon metrekare fazladan inşaat yapıldı. Esenyurt Belediyesi’nin ortak olduğu 4 projede de fazlalık bulunuyor.

Esenyurt Bölgesi’nde proje geliştiren firmaların fazladan inşaat yaptığı yönündeki tartışmalarda, şirketler Esenyurt Belediye’sini, belediye firmaları suçlarken, tartışmalara son noktayı koyacak liste ortaya çıktı. Listenin Esenyurt Belediyesi bünyesinde hazırlandığı öğrenildi.

Listede yer alan inşaat projeleri dört kategoride yer almış. İlk kategoride şirketlerin sahip olduğu 21 proje yer alıyor. Anılan projeler arasında, Newista Residance, Lavinya City, Babil Kuleleri, Fi Side, Ukra City gibi geniş çaplı tanıtım kampanyaları yapılan projeler yer alıyor.  Listede, Esenyurt Belediyesi’nin de hissesinin olduğu 4 proje sıralanıyor. Yine ruhsatsız olan 4 projede listede yer alıyor.

Listede yer alan bilgilere göre, söz konusu projelerin tamamında fazladan yapılmış inşaatlar bulunuyor.

29 projede olması gereken emsal hakkı toplam 2 milyon 143 bin metrekare olması gerekirken, yapı ruhsatlarında toplam inşaat alanı 4 milyon 942 bin 139 metrekare olarak hesaplandı. Anılan projelerde fazladan yapılan inşaat alanı ise 2 milyon 982 bin 163 metrekare.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan eski sağ kolunun kellesini bakın ne için istemiş? Sonraki Haber >>

Sahte belgeyi kabul etmeyen gazeteciye hücre cezası

Sahte belgeyi kabul etmeyen gazeteciye hücre cezası

Afganistan'daki Öğretmenler serbest

Afganistan'daki Öğretmenler serbest

Hakimden Sahte belge sunan avukata fırça

Hakimden Sahte belge sunan avukata fırça

Sahte Belge açıklayan başsavcı dünya gündemde

Sahte Belge açıklayan başsavcı dünya gündemde

Doğumhane kapısında polis bekliyor

Doğumhane kapısında polis bekliyor

Erdoğan'dan Brezilyalı karikatüriste sansür girişimi

Erdoğan'dan Brezilyalı karikatüriste sansür girişimi

MİT resmen adam kaçırmış...

MİT resmen adam kaçırmış...

Bugün Türkiye'de keyfi yönetim var

Bugün Türkiye'de keyfi yönetim var

Zarrab Davası sebebiyle Halkbank'ın notu düştü

Zarrab Davası sebebiyle Halkbank'ın notu düştü

Sabrı insanı hep yükseltir...

Sabrı insanı hep yükseltir...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:09:47