Samanyolu Haber /Ekonomi / Zarar patladı: 80 milyar TL /15 Şubat 2019 12:40

Zarar patladı: 80 milyar TL

İktidarın borç yapılandırma, ucuz kredi, kömür dağıtma son olarak da tanzim satışlar için kamu kurumlarına verdiği görevlerden kaynaklanan zararda tarihi rekor kırıldı. 55 milyar TL’lik görev zararı ödeneği yetmedi, zarar 80 milyar TL’ye fırladı

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Birgün Gazetesi'nden Nurcan Gökdemir'in haberine göre AKP iktidarlarının genellikle seçim dönemlerinde oy desteğini artırmak ya da bazı kesimlere kaynak aktarmak amacıyla kamu kurumlarına verdiği “zarar etme” görevinin bütçeye 2018 yılı maliyeti 80 milyar TL’ye ulaştı. 10 yıllık görev zararı ise 364 milyar 147 milyon lira oldu.

2001 ekonomik krizinin nedenleri arasında görülen ve büyümemesi için önlemler alınan görev zararı yeniden dev bir büyüklüğe ulaştı. Kamu bankalarına ucuz kredi, kredi yapılandırma, TTK’ye bedava kömür dağıtma, demiryollarına özellikle sanayicinin mallarını ucuza taşıma, TMO’ya ucuz ürün satma ve son olarak da tarım kredi kooperatiflerine verilen ucuz meyve ve sebze satma görevleri ile öne çıkan ve ismi “görevlendirme” olarak değiştirilen “görev zararı” 2018’de başlangıç ödeneğinden yüzde 45 daha fazla oldu.

SEÇİM REKORU

2018 yılında aylık tutarı 4-5 milyar TL arasında olan görev zararı Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminin yapıldığı Haziran ayında 16 milyar 448 milyon liraya fırladı, Ağustos ayında da bu rakam 14 milyar 957 milyon lira olunca yılsonu toplamı 80 milyar 151 milyon lira ile 55 milyar 198 milyon liralık ödeneğin üzerine çıktı.

En yüksek görev zararı ödemesi genel sağlık sigortası alacaklarından vazgeçilmesi, emeklilere bayram ikramiyesi ödenmesi, işverenin prim borçlarının affı gibi kararlar nedeniyle açığı büyüyen Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapıldı. SGK’ye görev zararı nedeniyle 2018’de 74 milyar 132 milyon lira ödendi.

Bunu 2 milyar 319 milyon lira ile Ziraat Bankası, 1 milyar 362 milyon lira ile Halk Bankası, 1 milyar 206 milyon lira ile Türkiye Kömür İşletmeleri’ne yapılan ödemeler izledi. Toprak Mahsulleri Ofisi’ne de 950 milyon lira görev zararı ödemesi yapıldı.

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