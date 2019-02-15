Ülker'den bir satış daha

Sözleşmenin Avusturya şirketi RHI Magnesita ile yapıldığı bildirildi. Kümaş Manyezit için 500 milyon dolar civarında bir bedelden söz ediliyor.







Holdingden yapılan açıklama şu şekilde;

"Şirketimiz girişim sermayesi faaliyetleri kapsamında daha önce açıkladığımız üzere portföy şirketlerimizden Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş.'nin muhtemel stratejik alıcılara satışına yönelik çalışmalar yapılmasına başlanılması amacıyla şirket yöneticilerimize yetki verildiğini ve bu kapsamda çalışmaların devam ettiğini duyurmuştuk. Bu çalışmalar kapsamında potansiyel stratejik alıcılardan bir tanesi olan RHI Magnesita NV ile Münhasırlık Sözleşmesi imzalanmıştır. Bu çalışmalar ve görüşmeler kapsamında gerçekleşecek gelişmelerin II-15.1 no.lu Özel Durumlar Tebliğine uygun olarak yatırımcılarımıza KAP üzerinden duyurusu ayrıca yapılacaktır."





Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş. ve hissedarlarının finansal danışmanlığını ÜNLÜ&Co yapıyor.





Yıldız Holding'se Ülker'i de içine alan çatı kuruluş olarak faaliyet gösteriyor