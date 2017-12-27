Samanyolu Haber /Gündem / Zam zam zam! /27 Aralık 2017 11:42

Zam zam zam!

Birbiri ardına gelen zamlar, artan işsizlik, yüksek enflasyon ve karmaşalarıyla 2017'yi geride bırakırken, yeni yılın sabahına rekor zamlarla uyanacağız. Milyonlarca memur ve emeklinin maaşına yüzde 4, iğneden ipliğe her şeye ise yüzde 14.47 zam gelecek. Çalışanlar, emekliler, işsizler... Yeni yıla 10.47 puan geride başlıyoruz.

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Maaşa yüzde 4, her şeye yüzde 14,47 zam var

Yıl başından itibaren trafik cezalarından ehliyet harçlarına, Damga Vergisi’den su tüketim bedellerine kadar iğneden ipliğe her şeye yüzde 14.47 oranında zam gelecek. Önümüzdeki hafta trafik cezaları, cep telefonu vergileri, ehliyet, pasaport gibi harçlar yüzde 14.47 oranında artacak. Yılın ilk günü kırmızı ışıkta geçmenin cezası 206.5 liradan 236.4 liraya çıkacak. Aynı şekilde hız sınırını yüzde 10 aşmanın cezası da 1 Ocak’tan itibaren 206.5 liradan 236.4 liraya yükselecek. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ise yeni yılda yüzde 15, yüzde 25, yüzde 38 ve yüzde 50 oranlarında zamlanacak.

PASAPORT 194 LİRA

Yıl başında cep telefonundan alınan Özel İletişim Vergisi (ÖİV) 47.7 liradan 54.6 liraya, B sınıfı ehliyet harcı 418.3 liradan 479 liraya, 1 yıllık pasaport harcı 169.5 liradan 194 liraya çıkacak.

EMLAK VERGİSİNE YÜZDE 7.25 ZAM

Emlak Vergisi yeniden değerleme oranının yarısı oranında arttırılıyor. Geçen yıl sadece yüzde artan Emlak Vergisi gelecek yıl yüzde 7.25 oranında zamlanacak. Çevre Temizlik Vergisi her 1 metreküp su tüketimi için 28 kuruştan 32 kuruşa çıkacak. Yere çöp atanlar 232 lira, komşusunu rahatsız edecek derecede yüksek ses ve titreşime neden olanlar 968 lira ceza ödemek zorunda kalacak.

MAAŞLARA YÜZDE 4-5 ZAM

Yeni yılda memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıkları ise ocakta yüzde 4, temmuzda yüzde 3.5 olmak üzere yılın tamamında yüzde 7.6 artacak. İşçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylıklarına gerçekleşen 6 aylık enflasyona göre en fazla yüzde 5-6 civarında zam yapılacak. Asgari ücretlilerin zammının cuma günü açıklanması bekleniyor. Çalışanlar, emekliler ve işsizlik başta olmak üzere milyonlarca vatandaş yeni yıla ekside başlayacak.

 Vergi Harç ve Cezalar 2017 2018
 Pasaport Harcı 169 TL 194 TL
 Ehliyet Harcı 418 TL 479 TL
 Kırmız Işık Cezası 206,5 TL 236,5 TL
 Emniyet Kemeri Kullanmama 96,5 TL 111 TL
 Çevri Temizlik Vergileri
 1 m3 su tüketimi 28 TL 32 TL
 Büyükşehir dışı (kuruş) 21 TL 24 TL
 Büyükşehir için işyeri
 En düşük 26 TL 30 TL
 En yüksek 3.250 TL 3.720 TL
 Damga Vergisi
 Gelir vergisi beyannamesi 51 TL 59 TL
 KDV beyannamesi 69 TL 79 TL
 SGK prim bildirgesi 25 TL 29 TL
 Çevre cezaları
 Aşırı ses ve gürültülü araçlara 2.543 TL 2.911 TL
 Yere çöp atma 203 TL 232 TL
 Cep telefonundan alına ÖİV 48 TL 55 TL
 
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